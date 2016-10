Erfolgreiche Zusammenarbeit

Innenstadt (sb). Unglaublich behände fliegen die Hände des Jungen über die Tasten des Flügels. Dmitry Ishkhanov ist elf Jahre und gilt schon als Starpianist. Der Junge hat bereits mehrere musikalische Preise gewonnen, beachtliche Konzert gegeben und wird in der Presse als "Mini-Mozart" gehandelt.

Im Alltag besucht Dmitry den Musikzweig des Humboldt-Gymnasiums. Wie der sechzehnjährige Paul Grieshammer, der sich am Schlagzeug als sehr talentiert erweist und wie Florian Gatzke, 17, Pianist, der im März bei "Jugend musiziert" den zweiten Platz belegte. "Die drei spielen ihre Instrumente auf sehr hohem Niveau. Wir sind natürlich sehr stolz auf sie und froh, solche Talente zu haben, aber es ist nicht das Konzept, Spitzenmusiker hervorzubringen", erklärte Andrea Tenhagen, Leiterin des Musikzweiges. Dieser Zweig wurde 1966 gegründet, in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Musikschule. Schüler, die den Musikzweig besuchen, nehmen am Nachmittag diverse Angebote musikalischen Unterrichts wahr, vormittags besuchen sie mit den Schülern des nicht musikalischen Zweiges gemeinsam die Mathe-, Deutsch- und Englischstunden und was sonst noch auf dem Stundenplan steht. Das aufeinander abgestimmte Unterrichtsangebot von Gymnasium und Musikschule soll den Musikzweigschülern ermöglichen, ihre individuellen musikalischen Begabungen zu erweitern. Einige erlangen bereits während ihrer Schulzeit den Status von Jungstudenten an der Musikhochschule Köln. Es finden regelmäßig Vorspiele, Konzerte, Ballett- und Musiktheater-Aufführungen statt, so dass die Schüler mehrmals im Jahr Gelegenheit haben, ihre Arbeiten und ihr Können zu präsentieren.

Dieses Jahr blicken Humboldt-Gymnasium und Rheinische Musikschule auf 50 Jahre Kooperation zurück. "Unsere Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Die Zweige sind sehr zusammengewachsen und die Atmosphäre an der Schule sehr kreativ", schilderte Schulleiter Harald Junge. "Für uns ist die Zusammenarbeit ein Geschenk, es funktioniert fantastisch", sagte Tilman Fischer, Direktor der Rheinischen Musikschule Köln. "Es geht hier um Begabtenförderung, die den jungen Menschen auf den Weg helfen soll", meinte er. "Wir können tatsächlich über keine Dissonanzen klagen, unsere Zusammenarbeit verläuft einfach sehr harmonisch", lachten Junge und Fischer.

Rund 420 Schüler besuchen derzeit den Musikzweig, darunter 20 mit dem Schwerpunkt auf der gymnasialen Ballettausbildung. Tanz wurde 1972 in den Musikzweig integriert.

Schüler, die den Musikzweig besuchen möchten, müssen einen Eignungstest bestehen. Die Zahl der Anmeldungen übersteigt bei weitem die Plätze, die zur Verfügung stehen. Etwa 55 Kinder werden jährlich am Musikzweig aufgenommen.