Sürth (ks). Isabella Archan hat ihre treuen Fans, die den besonderen Charakter ihrer Lesungen kennen und schätzen. So waren sogar Fans aus Düsseldorf bis nach Sürth in die Buchhandlung Falderstraße gefahren, um zu erleben, wie die in Köln lebende Autorin ihren neuen Köln-Krimi vorstellte.

"Anton zaubert wieder" ist der aktuelle Fall für die Grazer Kriminalkommissarin Willa Stark, die ihren Kölner Kollegen in einem verzwackten Fall aushelfen muss. Die ebenfalls aus Graz stammende Isabella Archan, viele Jahre als Theater- und TV-Schauspielerin unter anderem in der Lindenstraße tätig, stellt ihre Bücher in spannenden und witzigen szenischen Lesungen vor. Dabei spielt sie verschiedene Situationen aus der Sicht der Hauptpersonen des Buches. Waren es früher die Opfer, liegt der Hauptfokus jetzt auf der Ermittlerin.

"Willa Stark arbeitet frustriert in Österreich, als sie der Anruf der Kölner Kollegen erreicht", verrät die Autorin. "Voller Euphorie macht sich die Kommissarin auf den Weg nach Köln, wo sie Unglaubliches erlebt." Ein Mörder sucht nach Opfern, weiblich alleinstehend, zurückgezogen. Anton ist verdächtig, Willa Stark bringt ihn zum Reden. Dann geht es Schlag auf Schlag - die Grazer Kommissarin verliebt sich in den Verdächtigen - und ihr Onkel spielt auch noch eine entscheidende Rolle.

Isabella Archan ist überwältigt vom Erfolg ihrer Bücher. "Ich habe im Moment für nichts anderes mehr Zeit, die Schauspielerei muss mal etwas im Hintergrund sein", lacht die leidenschaftliche Krimischreiberin. "Aus dem Hobby ist plötzlich ein Fulltime-Job geworden." Dazu gehören auch Lesungen mittlerweile im ganzen Bundesgebiet.

Das aktuelle Buch von Isabella Archan ist ab sofort verfügbar, zum Preis von 13,90 Euro ist der im Conte-Verlag erschienene 300 Seiten starke Krimi überall im Buchhandel erhältlich.