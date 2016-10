GGS unterstützt Sammel-Aktion

Zollstock (red). "Da machen wir mit!" war die einhellige Meinung der Schüler, des Kollegiums und der Schulpflegschaft der GGS Rosenzweigweg. Gemeinsam werden nun fleißig Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen und -kartons, von Zahnpasta und Flüssigwaschmittel sowie Ü-Eier gesammelt, um die Aktion "Deckel drauf", ein Projekt gegen Polioerkrankungen, zu unterstützen.

Ein selbstgebauter Holzkasten mit Sichtfenster wurde vor dem Sekretariat der GGS Rosenzweigweg aufgestellt und macht so den Kindern und Eltern deutlich, wie viele Deckel bereits gesammelt worden sind.

Die zweizügige, aktive Grundschule im Rosenzweigweg hat es sich zur Aufgabe gemacht "die Neugierde der Kinder zu wecken und diese durch neue Projekte, wie ,Deckel gegen Polio' oder das ,Klassenstreicherprojekt' oder ältere Projekte, wie die Zirkusprojektwoche, lebendig zu halten", so Schulleiterin Stefanie Weska. Die Grundschule sagt auf ihrer Internetseite von sich selbst "eine Schule mit Herz zu sein". "Sie zeigt dieses nun auch Kindern gegenüber, die nicht in ihrer direkten Obhut stehen, und findet damit hoffentlich weitere Menschen mit Herz, die dieses Projekt unterstützen wollen!", erklärt die Schulpflegschaftsvorsitzende Cordula Scholz.

Weitere Sammelstellen listet der Verein auf www.deckel-drauf-ev.de auf.