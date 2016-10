Alle verdienen den Michaelsengel!

Rodenkirchen (sb). Über 400 Ehrenamtliche arbeiten regelmäßig in den Einrichtungen und Projekten der Diakonie Michaelshoven. Einmal im Jahr werden einige von ihnen für ihr Engagement mit dem Michaelsengel im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Erzengel-Michael-Kirche ausgezeichnet.

"Wir erhalten Vorschläge, wer ausgezeichnet werden soll. Wir beschäftigen uns ernsthaft damit und machen das sehr gerne. Das Dumme ist nur: Eigentlich haben Sie alle den Michaelsengel verdient! Dann säßen wir aber noch Weihnachten hier", sagte Birgit Heide, theologischer Vorstand der Diakonie, beim diesjährigen Michaelsempfang. Daher wähle man jedes Jahr einige Ehrenamtler beispielhaft aus. "Fühlen Sie sich bitte immer alle mit ausgezeichnet", meinte Heide.

Die Wahl fiel dieses Jahr auf Peter Mahnke. Der 73-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren als Ehrenamtler für die Diakonie im Einsatz und führt Musikveranstaltungen, vor allem Mitsingkonzerte für Senioren, in Michaelshoven durch. "Sie bereiten damit sehr viel Freude, nicht zuletzt auch den dementen Bewohnern, die sich nicht mehr so in den Alltag einbringen können", sagte Heide, als sie Mahnke in Begleitung seines Enkels den Michaelsengel überreichte. Des Weiteren freuten sich Ruth Barth und Brigitte Leichsenring über die Auszeichnung. Die Dritte im Bunde, Gisela Spickermann, war am Empfangsabend verhindert. Die Damen leiten eine Singgruppe in den Senioreneinrichtungen Albert-Schweitzer-Haus und Thomas-Müntzer-Haus in Michaelshoven. "Es ist ein schönes Erlebnis zu sehen, wie die Bewohner durch das gemeinsame Musizieren beflügelt werden", beschrieb Heide.

Ebenfalls wurde Gerhard Riedel ausgezeichnet. Der 83-Jährige veranstaltet musikalische Bildvorträge von Reisen für Senioren in Michaelshoven, Wesseling und Lindenthal. "Es sind ganz tolle Bildershows und viele Senioren, die selbst nicht mehr so reisen können, bedanken sich im Anschluss mit Tränen in den Augen", erzählte Heide. Zuletzt erhielt Gottfried Bertram den Michaelsengel. Bertram ist Mitgründer der Krankenhausgruppe, die sich um Senioren kümmert, die ins Krankenhaus müssen, und ist als ehrenamtlicher Seelsorger im Einsatz. "Die Pfarrerin kann nicht alle betreuen, und so haben wir Laien zu Seelsorgern fortgebildet. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe", erklärte Heide.

Nach der Ehrung und einem vorangegangenen Jahresrückblick auf das Ehrenamt 2015/ 2016 konnten sich die Ehrenamtler bei einem Buffet mit diversen Leckereien austauschen und feiern. Für musikalische Unterhaltung sorgten Max Blumentraht und die Milesstones.