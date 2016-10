Zirkus-Rasselbande

Strahlende Kinderaugen, begeisterte Eltern - das Zirkusprojekt kam mehr als gut an. Für die Kleinsten war die Aufführung eine echte Herausforderung, die mit liebevoller Unterstützung gut bewältigt wurde.

Mülheim (tau). "Wir wissen nicht, wer aufgeregter ist, die 51 Kinder, die Erzieher oder die Eltern", sagte Petra Zundel. Die Leiterin des Bewegungskindergartens "Mülheimer Rasselbande" hatte zur Zirkuspremiere geladen. Zuvor waren die Pädagogen der Dellbrücker Zirkusfabrik in der KiTa gewesen.

Tanzen, Klettern und Zaubern stand auf dem Programm. "Für unsere Kinder, aber auch für das gesamte Team und die Eltern war diese Woche voller Spaß, Aufregung, Herausforderungen und Überraschungen", so Zundel. Die Einrichtung möchte das Projekt im kommenden Jahr wiederholen. "Dafür suchen wir noch Sponsoren. Wir sind sehr froh, dass uns in diesem Jahr die Eugenie von Priem Stiftung mit einer großzügigen Spende in der Sache unterstützt hat", berichtete die Leiterin weiterhin. "Uns als Eltern geht das Herz auf, wenn wir sehen, wie viel Spaß die Kinder hier haben", sagte eine Mutter begeistert.