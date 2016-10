Ein Abend voller Erinnerungen

Dünnwald (bt). In geselliger Runde trafen sich die aktiven Mitglieder der Herzsportgruppe des Dünnwalder Turnvereins (DTV) sowie deren Familienangehörige, um das 30-jährige Besten der Gruppe zu feiern.

Im Vereinsheim des DTV ebenfalls anwesend waren Professor Dr. Dr. Christine Graf als Vorstandsmitglied des Vereins der Freunde und Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln e.V., die ärztliche Leiterin Dr. Christine Kirsch sowie Ditmar Wiesner, der die Übungsleiter vertrat.

Nachdem Patientensprecher Heinz Laick die Anwesenden begrüßt und Erinnerungen aus der Zeit der Herzsportgruppe wachgerufen hatte, übernahm Graf das Mikrofon und überbrachte Glückwünsche sowie eine Urkunde vom Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln, Konrad Adenauer. Graf stellte die herausragende Betreuung durch das Ärzte- und Übungsleiterteam in den Vordergrund.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte Otto & Co, für Überraschungen Hakuna Matata. Künftig heißt es aber wieder: Gymnastik, Ausdauertraining und Ballspiele, und zwar jeden Montag- und Donnerstagabend in der Turnhalle der Peter-Petersen-Schule am Rosenmaar.