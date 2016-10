Liebevolle Gartenarbeit

Holweide (bt). Zu einem feierlichen Abschluss des Projekts "Naschgarten" luden Kinder, Eltern und Erzieher des Kinder- und Jugendtreffs "Picco" an die Piccoloministraße ein.

Dort hatten die Pänz der Hausaufgabenbetreuung sowie der Tagesgruppe des Hauses "Miriam" in Holweide über ein Jahr lang jeden Dienstag einen Naschgarten errichtet und diesen in liebevoller Arbeit mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten sowie Gewürzen und Kräutern bereichert.

Mit Unterstützung der Stadt Köln war zuvor der Zaun eines Parkplatzes umgestellt und der Parkplatz entrümpelt sowie von Unkraut befreit worden, damit dieser Teil des Gartens werden konnte. Rund 15 Tonnen Muttererde wurden herbeigeschafft. Damit gingen ein Garten-Jahreszyklus sowie die Projektinitiative "Ich kann was" zu Ende. Dies galt es nun zu feiern: Neben einer spannenden Naschgartenralley mit Preisen gab es auch ein großes Abschlussfeuer.

"Der Garten wird auch weiterhin nachhaltig genutzt und von den Kindern und Jugendlichen bewirtschaftet", erklärte "Picco"-Sprecherin Christa Schnetgöke. "Unser Traum wäre es, noch ein schönes Baumhaus oder eine Sandkule zu haben", fügte sie hinzu.