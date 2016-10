Musikalischer Festgottesdienst

Rath. Am 23. Oktober um 11 Uhr wird in der Kirche "Zum Göttlichen Erlöser" ein Festgottesdienst für den MGV Sängerhain zu dessen 150-jährigen Bestehen gehalten.

Der befreundete Chor "Quartett-Verein 1874 Köln-Rath/Heumar e.V.", der auch am Jubiläumskonzert des MGV Sängerhains mitwirkte, gestaltet den musikalische Rahmen des Festgottesdienstes. Der erfahrene und in Rath/Heumar beheimatete Chor führt unter der Leitung von Stephan Kümmeler und begleitet vom Organisten Ralph Paland die Messe "Missa Exaudi nos" des belgischen Komponisten Arthur Meu-lemans (1884 - 1966) auf. Die romantische Messe in lateinischer Sprache ist in Deutschland nur selten zu hören und darum besonders den Besuch wert.

Mit "Erschallet Ihr Lieder" von Johann Sebastian Bach rundet der Quartettverein die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes ab. Der Jubiläumschor MGV Sängerhain trägt das "Vater Unser" von Gotthilf Fischer vor. Die Messe zelebriert Pfarrer Gerd Breidenbach. Chöre und Gemeinde freuen sich auf einen gut besuchten Gottesdienst.