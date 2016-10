Neue Banden sorgen für mehr Sicherheit

Köln (sf). Im Mai kommenden Jahres schaut die Sportwelt auf Köln und Paris. Beide Städte tragen vom 5. bis 21. Mai die Eishockey-WM 2017 aus. 34 WM-Spiele stehen in der Lanxessarena auf dem Programm, darunter das Finale am 21. Mai.

Im ersten Schritt zur Vorbereitung wurde die Multifunktionsarena in Deutz mit einem neuen, flexiblen Bandensystem für Eishockeyspiele ausgestattet. "Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Die neue Flexbande sieht nicht nur besser aus, sondern fühlt sich auch besser an", berichtet Moritz Müller. Als sich dieser gemeinsam mit Teamkollege Patrick Hager mit voller Wucht in die neue Bande warf, wurde deutlich, dass diese sehr standhaft und belastbar ist. Auch bei einem starken Aufprall bleibt die Verletzungsgefahr sehr gering.

Die Sicherheit der Spieler hatte bei der Auswahl der neuen Bande oberste Priorität. Aber auch das Publikum profitieret von der knapp 300.000 Euro teuren Neuanschaffung. "Das Live-Erlebnis der Zuschauer wird sich erheblich verändern", freut sich Stefan Löcher, Arena-Geschäftsführer. Dank der Acrylscheiben können die Zuschauereine spiegelungsfreie Sicht genießen. Zudem sind die Banden nicht mehr 1,25 sondern nur noch 1,10 Meter hoch, so dass die Eishockey-Fans noch mehr vom Spiel haben. Durch ein neues Klicksystem zur Bodenverankerung ist ein noch schnellerer Auf- und Abbau der Banden, die sich über eine Gesamtlänge von 165 Metern erstrecken, möglich.

In Köln erlebt das neue flexible Bandensystem seine bundesweite Premiere: "Wir sind froh, dass wir als erster DEL-Standort so eine flexible Bande haben", freut sich Peter Schönberger, Geschäftsführer der Kölner Haie. "Es stehen noch viele Projekte an, unter anderem werden die Mannschaftskabinen ausgebaut", berichtet Löcher.

Infos zu allen WM-Spielen und Kartenverkauf unter www.iihfworlds2017.com