Apfelfest und vieles mehr Überraschende

Stammheim (bt). Die Naturstation Stammheimer Schlosspark/ Flittarder Rheinaue richtete wieder ein schönes Apfelfest nicht unweit des idyllisch gelegenen Schlossparks aus. Dort gab es auf dem circa 17,5 tausend Quadratmetern umfassenden Gelände viele Highlights.

Zum einen wurden die neuen "Wealthy"-Apfelbäume (aus Minessota stammend) durch Baumpaten gepflanzt. Es gab aber auch die Verkostung verschiedener Apfelsorten. Hochbeete mit Steinen des ehemaligen Schlosses erfüllen hier ihren Zweck. An der mobilen Softpresse wurde der leckere Saft in fünf-Liter "Bag in Box" preiswert angeboten. Darin waren enthalten Säfte aus allen Sorten, sowohl aus dem Obstgarten als auch der Flittarder Rheinaue.

Auch der Honig der über 200 Schlossparkbienen, andere Bienenprodukte sowie selbstgemachter Gelee und Obst und Gemüse kamen sehr gut an. Zudem zeigte ein Falkner eine beeindruckende Greifvogelshow. Planwagenfahrten rundeten das Angebot ab.

Die Naturstation ist eine Interessengemeinschaft der Bürgervereine (BV) aus Stammheim und Flittard. Sie bewirtschaften das Gelände, nachdem es zu verwildern drohte. "Es war schön zu sehen, wie viele große und kleine Bürger Freude an der Natur und ihren Früchten haben. Alles wurde gegen eine geringe Spende abgegeben, " erklärten Günter Seiffert (BV-Stammheim) und Manfred Hebborn (BV-Flittard).