Busspur-Sanierung

Urbach (kg). Die Stadt erneuert zurzeit die Busspur an der Haltestelle "Waldstraße". Die Ersatzhaltestelle wurde an der Waldstraße auf Höhe der Hausnummer 24 an der Einmündung zur Leuschhofgasse eingerichtet.

Von dort aus fahren bis voraussichtlich 11. November die Busse der Linien 160, 161, 162 und 166, wenn man in Richtung Linder Mauspfad oder zum Flughafen möchte. Die Haltestelle in entgegen gesetzter Fahrtrichtung ist nicht betroffen. "Wir sind nicht der Initiator, wenn eine Haltestelle verlegt wird, sondern die Stadt Köln, die Rheinenergie oder die Stadtentwässerungsbetriebe", erklärte Walter Euskirchen vom Fachbereich Betriebsstörung der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). "Wir werden gehalten, die Haltestelle zu verlegen." Eine Ersatzhaltestelle werde immer eingerichtet. Die Informationen dazu werden - wie auch in Urbach - in den Fahrgastunterständen als Aushang angebracht.