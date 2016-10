Zittern um Jugendeinrichtung

Nippes (hub). Die Stadtverwaltung stellte im Jugendhilfeausschuss in Umsetzung eines Landesgesetzes den Kinder- und Jugendförderplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 vor (1. Lesung). Die Umsetzung setzt die gesicherte Finanzierung voraus.

Um Maßnahmen zu finanzieren, sollen auch Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und Europaebene genutzt werden. Danach folgen die Beratungen in den Bezirksvertretungen. Mitte Dezember kommt die Diskussion zurück in den Jugendhilfeausschuss (2. Lesung). Die Grundausrichtung in der Kinder- und Jugendarbeit wird letztendlich vom Rat beschlossen.

Im Stadtbezirk Nippes leben über 14.500 Mädchen, Jungen und junge Erwachsene, das sind 12,6 Prozent der Gesamtbevölkerung im Bezirk. Der Stadtteil Nippes liegt in absoluten Zahlen vor Niehl und Bilderstöckchen. Für Nippes wird bis 2025 zudem eine Zuwachsrate von 30,5 Prozent erwartet. An Kindertagesstätten und Schulen wurde bei der Entwicklung des Clouth-Quartiers gedacht, doch eine reine Jugendeinrichtung fehlt bislang. Das sollte eine Beschlussvorlage ändern, die die Bezirksvertretung einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen hatte. Danach soll der Investor der Kita in deren Nähe eine Fläche erwerben und dort mit dem städtischen Träger "Jugendzentren Köln" eine Einrichtung schaffen. Auch der "moderne stadt"-Geschäftsführer Andreas Röhrig stützt das Vorhaben. Der Jugendhilfeausschuss hatte bisher die Vorlage auf die jeweils nächste Sitzung geschoben. Bisher ist nur ein Jugendkulturplatz mit Graffiti-Flächen im Nippeser Tälchen als Pilotprojekt für die ganze Stadt fest eingeplant. Um die Verteilung der städtischen Flächen, die im Stadtteil Nippes extrem knapp seien, hätten die Jugendfreizeitaktivitäten eine geringere Akzeptanz, so Elke Böttger von der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung, da es sich um keinen gesetzlichen Pflichtbeitragsbereich handele. So gelte der Standort als letzte Möglichkeit, im Stadtteil ein Angebot zu schaffen. Des Weiteren stellt die Planung im Stadtteil Niehl eine Unterversorgung fest. Daher soll hier mit einem mobilen Angebot ein Ausgleich geschaffen werden.