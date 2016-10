Immer am Montag

Niehl (rs). Gesine Hoffmeister hat ihr Berufsleben längst hinter sich und genießt ihren wohlverdienten Ruhestand. Sie hat keine Verpflichtungen mehr, außer montags.

Dann fährt sie nämlich mit dem Fahrrad zur Gemeinschaftsgrundschule Nesselrodestraße, wo Achmed (Name geändert) bereits ungeduldig auf sie wartet. Der Schüler hat nicht nur einen Migrationshintergrund, sondern auch eine Lese- und Schreibschwäche, und Gesine Hoffmeister soll ihm helfen, diese Schwäche zu überwinden.

Sie ist eine der etwa 620 Lesementoren an 110 Schulen, die an dem Projekt "LeseMentor Köln" mitwirken. Das Projekt wurde im Jahr 2010 unter Leitung der Volkshochschule, des Büros für Bürgerengagement der Arbeiterwohlfahrt Köln, des Vereins Lernende Region - Netzwerk Köln und der SK-Stiftung Kultur der Sparkasse Köln/Bonn entwickelt.

Wenn Gesine Hoffmeister mit Achmed in einen leeren Klassenraum der Schule oder die Bibliothek geht, kramt sie als erstes ihr kleines schwarzes Samtsäckchen aus ihrer Tasche. Sie schüttet den Inhalt, bunte Karten und Puzzle-Teile auf den Tisch. "Zu Beginn mache ich immer ein paar Lockerungsübungen", sagt sie. Wenn Achmed dann die Puzzle-Teile zusammengesetzt hat, sagt sie ihm: "Super, jetzt leuchten ja wieder alle Lämpchen in deinem Gehirn." Anerkennung sei eben enorm wichtig für die Motivation, ist sie überzeugt.

Gesine Hoffmeister ist bei der Aufgabe, Leseschwächen bei Schülern ausbügeln zu helfen, nicht auf sich alleine gestellt. "Wir Lesementoren sind ja keine Pädagogen", sagt sie, "sondern kommen aus den unterschiedlichsten Berufen.

Sie selbst war Bankkauffrau, bevor sie sich 2007 bei der Freiwilligen-Agentur meldete, um beim Projekt "Ran ans Lesen", einem Vorgänger der Lesementoren, mitzuwirken. "Ich war eine von den Lesetanten", schmunzelt sie. Damals habe sie Kindern in der Stadtteilbibliothek aus Abenteuer-Büchern vorgelesen. "Aber es sollte ja weiter gehen, die Kinder sollten ja selber lesen."

Deshalb wurde sie 2010 eine der ersten Lesementoren und zunächst geschult, bevor sie von der Lesementor-Lehrerin der Schule, an der sie tätig werden sollte, ein Kind zugewiesen bekam. Bei der Auswahl der Materialien, mit denen sie arbeitet, hat Gesine Hoffmeister freie Hand. "Ich richte mich nach den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes, mit dem ich arbeite." Der eine könne lesen wie ein Weltmeister, aber nicht schreiben, der andere verstehe nicht, was er liest, andere Kinder hätte Probleme mit der Aussprache. Für jedes der Kinder, mit denen sie ein bis zwei Jahre arbeitet, entwickelt sie deshalb in Absprache mit der Lesementor-Lehrerin individuelle Arbeitsblätter. "Wir lesen manchmal gemeinsam, manchmal auch abwechselnd", sagt die Lesementorin. Aber immer lasse ich das Kind nach der Lockerungsübung noch einmal erzählen, was wir in der vergangenen Woche gelesen haben.

Einmal in der Woche als Lesementor bereitzustehen, könne manchmal ganz schön anstrengend sein, gibt Gesine Hoffmeister zu. Aber genug hat sie noch lange nicht. "Ich habe auch am Projekt Tandem des Integrationshauses Kalk mitgearbeitet und mit einem ausländischen Erwachsenen im Dialog gelesen."

Mit Pu der Bär, Märchen aus aller Welt und vielen Kinderbüchern wurde ihre Liebe zur Literatur schon früh im Elternhaus geweckt. Daran möchte sie auch Kinder teilhaben lassen, die es schwer haben, in Buchstaben Wörter zu erkennen. "Ich hoffe ja, dass es noch mehr Menschen wie mich gibt, die bereit sind, Lesementoren zu werden."

Auf wen das zutrifft, der kann sich bei Angelika Blickhäuser vom Büro für Bürgerengagement per E-Mail an blickhäuser@awo-koeln.de bewerben.