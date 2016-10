Nippes (rs). Mit ihrem Programm "Männer brauchen Grenzen", gastiert die Kabarettistin Tina Teubner am 27. Oktober um 20 Uhr im Bürgerzentrum Altenberger Hof.

Was wie eine der vielen Schelten von am anderen Geschlecht enttäuschten Frauen klingt, sei aber vielmehr eine Liebeserklärung an die Liebe , sagt Tina Teubner. "Männer brauchen Grenzen ist kein männerfeindliches Programm. Ich liebe meinen Mann. Ich liebe ihn wirklich. Sehr sogar. Ich habe es nur nicht immer auf dem Schirm."

Mit ihrem aktuellen Programm feiert die Kabarettistin bereits ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Sie gehört zu den arrivierten Vertreterinnen der großen so genannten Kleinkunst hierzulande und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Auch in Fernsehsendungen wie "Ladies Night" und "Die Anstalt" ist sie regelmäßig zu Gast. Doch in Nippes im Altenberger Hof aufzutreten, sei für sie schon etwas Besonderes, sagt sie. "In Nippes bin ich ja schließlich zu Hause."

Ursprünglich wollte Tina Teubner Violinistin werden. "Irgendwie war das aber doch nichts für mich, die Welt der Klassik war mir viel zu steif", sagt sie. Wohler gefühlt habe sie sich als Chanson-Sängerin. "Fremde Lieder zu singen, reichte mir aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr aus, weil ich nicht das sagen konnte, was ich sagen wollte." Ihr rettendes Ufer in der Welt der Kunst wurde das Kabarett. Denn hier kann sie gleichermaßen unterhaltsam wie politisch sein, kann Abgründe ausloten, ohne auf Klamauk zu verzichten. "Ich bin zwar nicht so naiv zu glauben, ich könnte die Welt verändern, aber ich bekomme immer mal wieder Briefe von Zuschauern, die mir bestätigen, dass ich ihnen dazu den Anstoß gegeben habe, etwas in ihrem Leben zu ändern."

Hilfe bekommt Tina Teubner von ihrem musikalischen Begleiter Ben Süverkrüp, einem humorvollen und klugen Ideengeber und einer maßlosen Pointenschleuder, obwohl er von einem richtig guten Mann so gut wie gar nicht zu unterscheiden sei.

Mit Programmen wie "Männer brauchen Grenzen" hat Tina Teubner einen Weg gefunden, persönlich, aber nie privat zu werden. Auch wenn im Untertitel ihr Buch "Männer brauchen Grenzen" als "Erziehungsratgeber" bezeichnet wird, dürfe ihr Programm keineswegs als Paar-Therapie betrachtet werden, sagt sie. Aber die psychologische Analyse der Krisen zwischen den Geschlechtern habe sie schon interessiert. "Mir geht es dabei um das tiefe Verständnis der menschlichen Seele." So sei auch der Titel ihres Programms nur als eine nicht ernst zu nehmende These zu verstehen, die sie im Verlauf des Abends widerlegen werde, sagt sie. "Ich liebe die Welt, in der verschiedene Gefühle nebeneinander stehen dürfen."