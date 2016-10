Der erste Schritt zum Neubau ist getan

Nippes (cd). Bereits seit mehreren Jahren plant die Leitung des St. Vinzenz-Krankenhauses, einen Neubau für das dem Krankenhaus angeschlossene Hospiz zu errichten. Nach der langen Zeit der Vorbereitung folgte nun der erste Spatenstich, zu dem Andrè Meiser, Geschäftsführer des St. Vinzenz, eingeladen hatte. "Der erste Spatenstich ist das Wichtigste am ganzen Bau", sagte Meiser vor seinen Gästen, "weil es der erste Schritt auf dem Weg zu unserem neuen Hospiz ist". Er bedankte sich bei der Stiftung der Cellitinnen zur heiligen Maria und dem Förderverein des Hospizes, der 500.000 Euro für den Bau gespendet hatte. Gemeinsam mit Vertretern des Hospizpersonals, des Fördervereins und Schwestern der Cellitinnen schritt Meiser dann zur Tat.

Mit dem neuen Bau erhält das Hospiz erstmals ein eigenes Gebäude auf dem Grundstück des Krankenhauses. Standort ist die Kreuzung der Kempener Straße / Simon-Meister-Straße. Der dreistöckige Bau ist in modernem, kubistischem Stil gehalten, im Entwurf zieht vor allem ein in rot gehaltener Erker über dem Eingangsbereich die Blicke auf sich. Insgesamt bietet der Bau Platz für 13 Bewohner. Die Zimmer sind auf jeder Etage um einen gemeinsamen Küchenbereich herum gruppiert. Eine Besonderheit ist der "Raum der Stille", der im Erdgeschoss zu finden sein wird: der von dem Künstler Mario Haunhorst gestaltete, ellipsenförmige Raum soll als Rückzugsort für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter dienen. Dort sollen sie ihre Gedanken und Wünsche auf Zettel notieren können, um diese anschließend in kreuzförmige Vertiefungen in den Wänden zu stecken. Es oll ein Symbol für Heilung und Vollendung sein. "Es soll tatsächlich ein Haus zum Wohnen sein und keinen Krankenhauscharakter haben", so Meiser.

Die Kosten für den Bau auf dem 954 Quadratmeter großen Grundstück sind mit 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2018 geplant.