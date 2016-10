Eine Feier für den guten Zweck

Wahn (sf). "Let's dance, dance, dance" riefen die Musiker der Band "Zweiklang feat. Monkey Miro" - und die Besucher im rappelvollen Pfarrheim Aegidium folgten der Aufforderung mit großem Vergnügen. Ausgelassen tanzten die 240 Gäste zur Party-Musik.

Mittendrin stand auch Daniela Besgen, die ihren Blick durch den Saal schweifen ließ und hochzufrieden war: Zum vierten Mal hatte sie unter dem Motto "Große Herzen helfen Kleinen" eine Charity-Party im Aegidium organisiert. Und erneut war diese Party restlos ausverkauft.

Auf die Idee, eine Party zugunsten von bedürftigen Kindern zu veranstalten, kam Daniela Besgen an ihrem 22. Geburtstag vor acht Jahren: "Wir hatten eine tolle Party und ich hatte mich schon immer für Kinder eingesetzt. Da dachte ich, dass man doch beides miteinander verbinden könnte", erinnert sich Besgen.

Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2008 schaffte sie es 2013 und 2015 erneut, Charity-Partys auf die Beine zu stellen. Für die dritte Party im vergangenen Jahr konnte Besgen sogar die Kölsch-Rocker von Kasalla gewinnen. Dabei kam die stolze Summe von 5.300 Euro zusammen, die Besgen dem Kinderkrankenhaus in St. Augustin spendete. "Ich suche mir jedes Mal eine andere Organisation aus", erklärt sie.

Dieses Jahr soll der gesamte Party-Erlös dem Kinder- und Jugenddorf Bethanien in Bergisch Gladbach zugute kommen. Besgen war selbst vor Ort gewesen, um sich ein Bild der von Ordensschwestern aufgebauten Einrichtung zu machen, in der über 100 Mädchen und Jungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, wohnen.

Nachdem "Zweiklang" ihren Auftritt beendet hatten, blickte Besgen auf ihrer Charity-Party in die Runde, sah viele zufriedene Gesichter, die sich jetzt auf die musikalischen Höhepunkte des Abends freuten: "Kuhl un de Gäng" und "Querbeat" sollten gleich noch auftreten und ließen es sich - ebenso wie "Zweiklang" - nicht nehmen, ohne Gage zu spielen. Besgen resümierte: "Ich will auf jeden Fall weitermachen. Man macht das gerne, wenn man merkt, dass man den Leuten einen schönen Abend beschert."