Das Ende einer kölschen Band

Köln (sf). Nach 18 Jahren soll jetzt Schluss sein: De Vajabunde beenden etwas überraschend ihre musikalische Laufbahn und ziehen sich komplett aus dem Musikgeschäft zurück.

Wenige Wochen nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt beim Veedelsfest "Dä länsgte Desch vun Kölle" im Severinsviertel hat die beliebte kölsche Gruppe jetzt ihr offizielles Ende bekanntgegeben. Gemeinsam blicken die Mitglieder zurück auf eine schöne Zeit mit vielen Höhepunkten, darunter unendlich viele kleine und große Konzertreisen, die sie in die unterschiedlichsten Länder führten. In Tunesien haben sie gespielt, nach Spanien sind De Vajabunde gereist und sogar bis nach China waren sie gekommen: Ein kölsches Brauhaus in Peking hatte die Band zu seinem zehnjährigen Jubiläum eingeladen. Im Zuge dieser China-Reise haben De Vajabunde als erste Kölner Band überhaupt auf der Chinesischen Mauer gespielt.

Angefangen hatte alles 1998 als Trio: Vor 18 Jahren hatten sich De Vajabunde, die damals noch "De Bajasch" hießen, beim Festkomitee Kölner Karneval vorgestellt. Dieses erklärte der Band, dass es bereits eine Band mit dem Namen "De Bajasch" gebe. "Wir mussten uns einen neuen Namen einfallen lassen", blickt Sänger Manfred Hille zurück. Gemeinsam mit den Fans kam man auf den Namen "De Vajabunde" unter dem die Gruppe schnell einen großen Bekanntheitsgrad erlangen und auf den größten Karnevalssitzungen spielen sollte. Auch bei den bekanntesten Fernsehsitzungen waren sie gern gesehene Gäste. Für kleine Gesellschaften hatten "De Vajabunde" stets ein großes Herz gehabt und traten immer wieder gerne auf kleinen Sitzungen auf. Auch der soziale Aspekt war ein großes Anliegen der Band: Durch Benefiz-Auftritte hatte sie insgesamt über 100.000 Euro für das Schlaflabor im Porzer Krankenhaus gesammelt.

Im Jahr 2013 erfolgte die Band-Erweiterung auf fünf Mitglieder, Anfang dieses Jahres holten die Vajabunde noch einen sechsten Mann dazu. Nun aber das für viele doch überraschende Aus der Kölner Gruppe, das für Sänger Manfred Hille doch nicht so überraschend kommt: "Vom ersten Tag der Band an habe ich immer gesagt, wenn ich 60 werde, höre ich auf", sagt Hille. "Wir ziehen an einem Strang und nehmen Rücksicht aufeinander: Wenn einer aufhört, dann alle", betont Gitarrist Tommy Hoffmann. Eine Band mit permanenten Besetzungsveränderungen sollte aus den Vajabunden nicht werden: "Diese Entwicklung wollten wir nicht", sagen Hille und Hoffmann. Dennoch war es für viele Fans schwer, die Entscheidung, jetzt aufzuhören, zu verstehen: In den vergangenen Jahren hatten De Vajabunde mehr Auftritte in der Session als je zuvor. "Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist", sind sich die Bandmitglieder aber einig. Während einige Bandmitglieder sich auf andere bisher bereits parallel verlaufende Musikprojekte konzentrieren wollen - Tommy Hoffmann spielt beispielsweise in der Partyband Merilyn - freut sich Manfred Hille besonders darauf, wieder mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen zu können. Dafür war in den vergangenen 18 Jahren oft wenig Zeit, da es insbesondere in der Session, aber auch außerhalb der fünften Jahreszeit, oftmals von einem Auftritt zum nächsten ging.

Gerade jetzt steht der 11.11. wieder vor der Tür, ein Tag, an dem die Vajabunde immer beim Sessionsstart auf dem Heumarkt gespielt haben: "Natürlich denkt man daran", sagt Hille. In Bezug auf die Band sind sich aber alle einig: "Wir sind sehr dankbar für das, was wir erlebt haben. Wir bleiben Freunde und blicken auf eine schöne Zeit zurück".