"Fast wie in München"

Niehl (cd). Ein runder Geburtstag soll auch gebührend gefeiert werden: In diesem Jahr ist es 20 Jahre her, dass die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Köln-Niehl zum ersten Mal ihr Oktoberfest gefeiert hatte.

Daher traf es sich gut, dass sich das Blas-Orchester MC-Kapelle bereit erklärt hatte, das Fest zu begleiten und für die angemessen zünftige Musik zu sorgen. Zu Beginn des Festes trafen sich Musiker und Schützen auf dem Platz vor d'r Bunn, die sich jeweils mit bayerischen Trachten und Dirndln in Schale geworfen hatten. Von dort ging es in einem kurzen Oktoberfestzug zur Festhalle im Schützenheim in der Feldgärtenstraße, wo sie bereits von den ersten Gästen erwartet wurden.

Schon kurz nach Beginn war die Halle bis auf den letzten Platz belegt, viele Gäste hatten sich ebenfalls dem Anlass entsprechend mit bayerischen Trachten ausgestattet. Schnell zeigte sich, dass die Verpflichtung der MC-Kapelle goldrichtig gewesen war, denn dank der Blasmusik waren die Gäste in kürzester Zeit in Feierlaune. "Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr zeitlich hingehauen hat", sagte Oberschießmeister Heinz Melder. "Wir hatten auch schon in den letzten Jahren versucht, die MC-Kapelle für uns zu gewinnen, da waren sie allerdings immer schon für andere Feiern verplant gewesen." Melder zeigte sich sichtlich angetan von der Stimmung in der Festhalle. "Was mich immer wieder begeistert: Hier trifft man sich quer durch alle Altersklassen - von Schülern bis zu den Rentnern ist alles vertreten. Und alles verträgt sich, niemand verliert ein böses Wort."