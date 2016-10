Alte Idee neu wiederbelebt

Longerich (hh). "Oh, wie schön. Du bist auch wieder dabei", sagt Petra Isenberg und begrüßt eine Nachzüglerin in der kleinen Kinderrunde, die sich rasch um ihr Buch mit vielen Illustrationen gebildet hatte. "Heute lesen wir 'Das kleine Wir' von Daniela Kunkel.

Wer weiß denn von euch, wann man von 'Wir' spricht?", fragt die Inhaberin einer Naturheilpraxis ihre drei- bis sechsjährigen Zuhörer zunächst. Dann legte sie los, beschrieb die bildhaften Darstellungen im Buch und las die kurzen Textpassagen vor. Immer wieder wechselten dabei die Blicke der aufmerksamen Kinder von der Erzählerin zum Buch und wieder zurück. "Wir lesen immer eine Geschichte pro Altersgruppe. Nachher sind die Kinder ab sechs Jahren dran", erklärt Bianca Vinzens von der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Dionysius.

Einmal pro Quartal machen es sich die Kinder auf Sitzkissen und Matten um Petra Isenberg gemütlich und lauschen ihren lustigen oder spannenden Erzählungen. "Die Geschichtenauswahl variiert je nach Jahreszeit. Im Dezember werden es wohl Weihnachts- und Wintergeschichten sein, dazu gibt's Plätzchen und Tee", ergänzt Initiatorin Vinzens, die sich über die bisherige positive Resonanz freut. Erst seit dem vergangenen Herbst erleben die Lesenachmittage in der Bücherei auf der Longericher Hauptstraße eine Renaissance. "Vorher hatten sich zwei unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen um die Organisation und Durchführung gekümmert, doch die mussten leider aus beruflichen Gründen wegziehen. Danach wurde die Veranstaltungsreihe nicht fortgesetzt." Besucherin Petra Isenberg, zugleich Mitglied einer Longericher Lesegemeinschaft, bedauerte diesen Ausfall sehr und bot Bianca Vinzens ihre Unterstützung an. "Alleine hätte ich das auch nicht realisieren können. Umso glücklicher war ich über Petras Offerte." Um den normalen Betrieb in der Bücherei nicht zu beeinträchtigen, finden die Lesenachmittage außerhalb der normalen Öffnungszeiten statt. Um möglichst viele Kinder mit dem Angebot zu erreichen, werden die kommenden Termine durch Aushänge in Kindergärten und Grundschulen, Ankündigungen in Pfarrnachrichten und sozialen Netzwerken oder auch durch die Bürgerinitiative "Willkommen in Longerich" (WiLo) bekanntgegeben.