Mit Regenbogen in verdienten Ruhestand

Weidenpesch (pm). Das Herbstfest der Katholischen KiTa Heilig Kreuz ist für die Kinder und das Erzieher-Team eigentlich immer ein sehr fröhlicher Termin im Jahreskalender.

In diesem Jahr mischte sich allerdings ein wenig Wehmut in die Feierlaune, denn Hildegard Müller, die die KiTa seit 1992 leitete und ihr gesamtes, 43-jähriges Berufsleben dort verbrachte, wurde mit einem Festgottesdienst unter Leitung von Felix Gnatkowski in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Normalerweise steht Hildegard Müller überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt, aber an diesem Nachmittag hatten sich nicht nur KiTa-Kinder und Eltern sondern auch zahlreiche andere Gäste eingefunden, die ihr für ihre hingebungsvolle Arbeit danken und für die Zeit des Ruhestands alles Gute wünschen wollten. Der "gemischte Erzieherinnen-Chor" brachte ein selbst getextetes Ständchen, und die Maxi-Kinder zauberten bei dem Lied "Regenbogen buntes Licht" mit bunten Tüchern alle Farben des Regenbogens in den Altarraum. Der Künstler Winfried Brück aus Weidenpesch, dessen beide Töchter ebenfalls die KiTa Heilig Kreuz besuchten, hatte eigens für Hildegard Müller ein Bild mit dem Titel "Butterfly" gemalt, und auch der Vorstand der Schützenbruderschaft, der Förderverein des Pfarrheims Heilig Kreuz, die Damen vom Pfarrbüro und die Emmaus-Gemeinschaft verabschiedeten sich mit herzlichen Worten und persönlichen Geschenken. Außerdem ist Hildegard Müller nun stolze Trägerin des St. Stephanus Ehrenkreuzes der Schützenbruderschaft.

Nach dem Gottesdienst gab Reinhard Horn für die Kinder noch ein halbstündiges Mitmach-Konzert in der Kirche, bei dem fröhlich getanzt, geklatscht und gesungen werden durfte.

Anschließend wurde in der KiTa bei Hot Dogs, Gemüse-Sticks mit Dip, Kuchen, warmen und kalten Getränken, Eis und Zuckerwatte weitergefeiert.