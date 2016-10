"Freuen uns über eine sinnvolle Spende"

Ausgemusterte Betten und Nachttischschränke sowie ein Narkosegerät gehen als Spenden in bedürftige Länder und Einrichtungen in Europa. Beate Wegener, Klaus Gallinat, Wolfgang von Tesmar und Horst Beißel (v.l.) trafen sich zur Übergabe.

Lindenthal (tau). Diese Spende konnte sich sehen lassen: 25 Betten, 47 Nachttischschränke sowie ein Narkosegerät überreichte das Evangelische Krankenhaus Köln-Weyertal an den Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR - Auslands- und Katastrophenhilfe, genauer gesagt an die Lindenthaler Gemeinde.

"Wir sind mit zwei hauptamtlichen und etwa 400 ehrenamtlichen Mitarbeitern dabei, in Moldawien, aber auch in Bulgarien, Griechenland und anderen Ländern Hilfe im Notfall zu leisten", berichtete Helfer Klaus Gallinat. Mit einem großen LKW bringt die Hilfsorganisation etwa alle 14 Tage vor allem Lebensmittel und Kleidung zu den notleidenden Menschen.

"Wir haben auch den Aufbau eines Krankenhauses mit behinderten Kindern unterstützt. Diese Spende hilft daher sehr", betonte Gallinat. Gemeinsam mit Wolfang von Tesmar, ebenfalls in der Gemeinde aktiv, war er gekommen, um einen Teil der Spende entgegen zu nehmen. Diese war auf dem Hubschrauberlandeplatz des EVK aufgebaut worden.

"Wir freuen uns, das Mobiliar und die Geräte - beides entstammt unserem normalen Ausmusterungsprozess - so sinnvoll spenden zu können", betonte Horst Beißel, Verwaltungsleiter EVK Köln-Weyertal.