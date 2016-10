Zu neuem Leben erwecken

Sülz (af). Brigitte Bloch liebt ihr altes Fahrrad, dass schon seit zwei Generationen im Besitz ihrer Familie ist. Doch der alte Drahtesel macht seltsame Geräusche, und in der Radwerkstadt hat man ihr gleich empfohlen, ein neues Modell zu kaufen. Doch das will Bloch auf keinen Fall.

Deshalb ist sie mit ihrem Rad in das Repair-Café gekommen, welches das Seniorennetzwerk einmal im Monat veranstaltet. "Dort habe ich erfahren, dass ich bloß neue Mäntel kaufen muss und das Rad ansonsten noch gut funktioniert", freut sich Bloch über die unkomplizierte Hilfe.

Auch Ernst Bohm konnte im Repair-Café geholfen werden. An seinem zehn Jahre alten Wasserkocher war lediglich eine kleine Halterung abgebrochen. Die konnte Helmut Lent wieder befestigen. Gemeinsam haben die beiden Männer ein kleines Loch in den Kocher gebohrt und das kaputte Teil wieder angeschraubt. "Genauso funktioniert das Konzept", sagt Danielle Wiesner-von den Driesch, "Menschen, die etwas zu reparieren haben, treffen auf Menschen, die handwerklich geschickt sind und helfen können."

Die Sozialarbeiterin vom evangelischen Seniorennetzwerk organisiert mit ihrem Kollegen vom katholischen Netzwerk das regelmäßige Café. Neben der Arbeit an den kaputten Stücken trinken die Besucher Kaffee und essen Kuchen. Die Reparaturen sind kostenlos und der Plausch über alte Familienschätze unbezahlbar.

Allerdings kann nicht alles immer wieder in Ordnung gebracht werden. Das Kinderspielzeug von Michael Windisch ließ sich nicht wieder zum Laufen bringen. Der Furby, ein sprechendes und mit den Augen blinzelndes Fabelwesen, will sich nicht mehr bewegen. "Der gehörte meiner Tochter doch sie ist mittlerweile zu alt für das Spielzeug, deshalb ist es nicht so schlimm, dass er nicht mehr geht", sagt Windisch. Die Hilfestellung, die es im Repair-Café gibt, ist vielfältig.

Es gibt einen Schreiner, der bei Holzarbeiten hilft, eine Schneiderin, die Kleider kürzt und säumt und Menschen, die geschickt mit der Bohrmaschine sind. "Jemand, der sich mit Computern auskennt, fehlt uns noch", sagt Wiesner-von den Driesch. Jeder, der geschickte Hände oder ein besonderes Fachwissen hat, ist im Repair-Café willkommen. Repariert wird alles, es wird zumindest versucht.

Das Café findet an jedem ersten Samstag im Monat, jeweils von 11 bis 13 Uhr statt. Das nächste Repair-Café ist dann am 5. November von 11 bis 13 Uhr in den Räumen des Café Lamerdin (Wittekindstraße 20).