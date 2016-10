Der Familientag als Höhepunkt der Kirmes

Junkersdorf (tau). Die viertägige Junkersdorfer Kirmes neigte sich bei allerschönstem Herbstwetter dem Ende zu. Am letzten Veranstaltungstag kamen vor allem noch mal die Familien auf ihre Kosten: "Zwischen 14 und 16 Uhr gilt bei allen Schaustellerfamilien einmal bezahlen und zweimal fahren.

Wir freuen uns, wenn davon vor allem die Kinder profitieren und die Kirmes noch einmal richtig auskosten können", betonte Claus Stumpf, Präsident der Karnevalsgesellschaft der Großen Junkersdorfer und erster Vorsitzender der Junkersdorfer Dorfgemeinschaft.

Diese hatte auch in diesem Jahr wieder eine Überraschung für einige Jugendliche aus den umliegenden Flüchtlingsheimen organisiert. "Wir freuen uns sehr, dass die Dorfgemeinschaft und vor allem auch Claus Stumpf für eine Reihe von Freikarten für die Teenager gesorgt haben. Für diese ist das natürlich ein großes Highlight", betonten auch Martina Amelung und Gert Meyer-Jüres, Mitglieder der Willkommensinitiative Köln-West ( "Willi"). Die beiden begleiteten am Familientag, gemeinsam mit weiteren ehrenamtlichen Helfern, an die dreißig Kinder und Jugendliche aus drei verschiedenen Einrichtungen. Alle gemeinsam genossen den Ausklang der Herbstkirmes. Abends wurde traditionell und feierlich der Kirmesmann verbrannt, abschließend gab es ein großes Feuerwerk am Festplatz.