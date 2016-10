Et Mariechen is zurück

Lindenthal (af). Mariechen ist wieder da. Das vierjährige Schottische Hochlandrind war ganze drei Monate verschwunden von der angestammten Wiese im Lindenthaler Tierpark.

Heribert Resch, der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Lindenthaler Tierparks, kennt Mariechen schon seit ihrer Geburt. Das heute über 400 Kilogramm schwere Tier wurde nämlich im Tierpark geboren.

Leider ist ihre Mutter Trully vor wenigen Monaten im Alter von nur sechs Jahren plötzlich gestorben. Eigentlich werden die Highlander, wie die Tier auch genannt werden, bis zu 20 Jahre alt. "Wir vermuten dass sich Trully eine Vergiftung eingefangen hat, an der sie gestorben ist", sagt Tierpfleger Frank Meisner. Damit es in Zukunft wieder mehr Hochlandrinder auf der Wiese gibt, war Mariechen nun beim Züchter. "Da ist sie mehrmals mit einem Bullen in Kontakt gekommen", erklärt Resch taktvoll. Die Tiere liefen mehrere Monate zusammen frei auf der Weide. Nun hofft Resch, dass Mariechen trächtig ist und bald Nachwuchs bekommt. "Genau können wir das erst in einigen Wochen sagen", erklärt Resch.

Ein Begrüßungskommando war eigens angetreten, um Mariechen im Tierpark wieder willkommen zu heißen. Bert Ewens, Axel Schwarz und Helmut Rahn vom Stammtisch Grün-Gelb der Ehrengarde hatten eine Extraportion Futter mit dabei. Der Stammtisch, zu dem auch Heribert Resch gehört, ist nämlich Pate von Mariechen. Der Ehrengarde verdankt das Tier auch seinen Namen. "Jeder Karnevalsverein braucht doch eine Marie, und da wir nur Männer im Stammtisch sind, haben wir unser Patenkind eben zum Mariechen gemacht", erklärt Schwarz schmunzelnd. Als Pate spendet der Verein jedes Jahr eine Summe für das Futter von Mariechen.

Auch wenn noch nicht klar ist, ob Mariechen Nachwuchs bekommt, sind es mittlerweile wieder drei Hochlandrinder auf der Wiese im Tierpark. Neben den angestammten Tieren Mariechen und Lotta ist seit einigen Monaten Lilly die Dritte im Bunde. "Damit Lotta nicht so allein war, als Mariechen ihren Ausflug zum Züchter gemacht hat, haben wir Lilly ausgeliehen bekommen", sagt Resch. Dem Tier gefällt es so gut im Tierpark, dass es nun dauerhaft im Stadtwald bleibt. Eine Patenschaft für ein Tier kann übrigens jeder übernehmen. Mehr Informationen dazu gibt es unter: www.lindenthaler-tierpark.de