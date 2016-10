Ein neuer Fitmacher

Merheim (kg). Zwischen dem Bouleplatz am Kieskaulerweg und den Spielgeräten am Ökumeneweg hat das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen einen Trimm-Dich-Parcours errichtet. Wenn der jüngst noch eingezäunte Bereich freigegeben ist, kann man an den Geräten die Muskulatur sowie die Geschicklichkeit trainieren. Für die Anlage wurden 18.000 Euro bereitgestellt. Sie setzen sich zusammen aus Mitteln des Stadtverschönerungsprogramms in Höhe von 5.000 Euro und Spendengeldern des Merheimer Bürgervereins, auf dessen Initiative in der Vergangenheit im Park am Ökumeneweg mehrere Kinderspielgeräte installiert und ein Bouleplatz verwirklicht wurden. Die rasche Umsetzung des Trimm-Dich-Parcours geht unter anderem auf eine Dringlichkeitsentscheidung zurück, den Bezirksbürgermeister Markus Thiele (SPD) und der CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schuiszill auf den Weg gaben.