Kritik an Infos und Kosten

Kalk (kg). Die Bürger bemängelten eine zu späte Information und dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Sie monierten, dass die Kosten für die 53 Wohnungen (Mietdauer acht bis zehn Jahre) in der Thessaloniki-Allee nicht offen gelegt wurden. Wohnungsamt-Abteilungsleiter Jürgen Kube und Sozialdezernats-Referent Martin Dommer nannten vage Angaben wie den Mietspiegel, konkret wurden sie aber nicht.

"Daten aus Verträgen dürfen nur mit Zustimmung aller Vertragspartner herausgegeben werden", teilte Dirk Wenzel auf Anfrage mit. Der Mitarbeiter von der Stabsstelle für Flüchtlingsfragen im Wohnungsamt erklärte weiter, dass der Investor diese Zustimmung nicht gegeben habe. "Die Stadt Köln hat die Gebäude an der Thessaloniki-Allee zu einem ortsüblichen Marktpreis, welcher aus dem Mietspiegel hervorgeht, angemietet."

Die Wohnungen nahe des Bürgerparks werden zurzeit für Flüchtlinge hergerichtet. Kube sprach von Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen in sechs Häusern des Investors. "Der hat sie der Stadt zur Verfügung gestellt. Sie werden im Laufe des Novembers von Flüchtlingen bezogen, die länger oder für immer in Deutschland bleiben." Die Betreuung werde durch die Stadt erfolgen, ein Sozialarbeiter und ein Heimleiter würden vor Ort sein. Geplant ist, dass Familien einziehen, 140 bis 180 Personen insgesamt, die Hälfte davon Kinder.

Eine Anwohnerin berichtete, dass junge Männer vor dem Polizeipräsidium Passanten "abziehen" würden. Ihr ging es darum, dass Flüchtlinge geschützt werden. Wie ein Vorredner fragte sie nach einem Konzept, nach dem die Stadt vorgehe. Dieses gebe es, so Kube. Das Konzept falle jedoch, "wenn nichts da ist". Auch unterhalte man sich vorab mit dem Ordnungsamt und der Polizei. Zudem treffe sich jede Woche eine Taskforce mit allen beteiligten Ämtern. Die Anwohnerin hätte sich gewünscht, dass geplante Studentenwohnungen mit Flüchtlingsunterkünften gemischt worden wären. Dafür erhielt sie viel Applaus von den 100 Zuhörern auf einer Informations-Veranstaltung in der Kaiserin-Theophanu-Schule.

An der Westerwaldstraße in Humboldt-Gremberg begannen derweil Erdarbeiten, um zwei Häuser einer Containerunterkunft zu erstellen. Sie soll zweigeschossig und im Januar von 68 Flüchtlingen bezogen werden. "Wir werden dort Familien unterbringen", sagte Wohnungsamt-Abteilungsleiter Kube. Das Objekt habe eine Nutzungsdauer von vorerst zwei Jahren, fügte Wenzel hinzu. Für die Stadt entstünden Baukosten von etwa einer Million Euro.