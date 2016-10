Die Apfelpresse war die große Attraktion

Deutz (sf). Rund um den Apfel drehte sich alles beim Schulfest der Förderschule Sprache am Alten Mühlenweg. Passend zur Erntedankzeit verfolgte die pädagogische Einrichtung für Schüler mit sprachlichen Entwicklungsrückständen das Ziel, den Erst- bis Viertklässlern bewusst zu machen, wo Obst herkommt und was man mit diesem alles machen kann.

An mehreren Spielstationen gab es für die Kinder vieles rund um das Thema Äpfel zu entdecken. Eine große Attraktion war dabei die Apfelpresse, die die Schüler auch selbst bedienen durften. Doch nicht nur die Herstellung von Apfelsaft und Apfelmus stand im Mittelpunkt des Schulfestes: Auch das Abwiegen von Äpfeln war eine Herausforderung, sollte doch genau ein Pfund oder ein Kilo gewogen werden.

Spaß hatten die 235 Mädchen und Jungen auch bei den Wurfübungen mit Plastikäpfeln, an der Apfel-Schminkstation und beim Klettern auf einen Apfelbaum im Garten der Förderschule. Diese hatte das Fest gemeinsam mit den Lehrern, der Schulpflegschaft und den Eltern vorbereitet, die ebenso wie einige ortsansässige Einzelhändler Äpfel gespendet hatten.

"Manche Kinder haben auch selbst Obst mitgebracht", berichtet Anke Thummes, Leiterin der Förderschule Sprache, die auch an dem Landesschulobstprogramm "Gesunde Ernährung" teilnimmt. Der Erlös des Festes kommt dem Förderverein der Schule zugute und könnte in verschiedene Lehrmaterialien investiert werden. Unter anderem benötigt die Schule derzeit sogenannte Time Timer, eine Art Zeitmesser für selbständiges Lernen, mit der die Schüler lernen, Arbeitszeiten besser zu strukturieren.