Wöchentliches Singen mit einem Profi

Kalk (sf). Für viele Kinder der Grünebergschule ist es der Höhepunkt der Woche im Schulalltag: Eine Schulstunde lang singen sie - begleitet von dem professionellen Musiker Rabih Lahoud - Popsongs und haben dabei großen Spaß.

Eine gewöhnliche Unterrichtsstunde beginnt beim Kids Chor Projekt der Grünebergschule mit Body-Percussion als Motivation zum Mitmachen: "Dabei benutzen wir den Körper als Schlagzeug", erklärt Lahoud. Gleich danach geht es mit dem Singen los. Lahoud, Gewinner des Bremer Jazzpreises und Preisträger des MDR Weltmusikpreises RUTH, leitet den Chor und singt mit den Kindern überwiegend Lieder, die er selbst extra für den Kids Chor geschrieben hat. Dabei achtet der Profimusiker stets darauf, dass die Lieder eine Botschaft haben und allgemeine Werte repräsentieren, wie zum Beispiel das Lied "Ich will ein Held sein", mit dem sich die Kinder sehr gut identifizieren können.

"Ich finde es toll, wenn die Kinder ein Gefühl für Musik bekommen. Die Lieder sind extra für sie", sagt Lahoud, der unter anderem auch Arabisch spricht und mit den Pänz, die alle aus unterschiedlichen Herkunftsländern stammen, in verschiedenen Sprachen singt. Alle drei bis vier Wochen etwa bringt Lahoud neue Lieder in die Projektstunden ein, die die Kinder wieder mit Begeisterung aufnehmen.

Wie viel Spaß der Kids Chor macht, hat sich bereits an der ganzen Schule herumgesprochen. So wundert es nicht, dass die Obergrenze von 25 teilnehmenden Schülern stets erreicht ist. "Es würden gerne viel mehr Schüler mitmachen", berichtet Melanie Pickhardt, die das Musikprojekt seitens der Schule betreut. Mädchen und Jungen der zweiten bis vierten Klasse dürfen sich anmelden, um ein Schuljahr lang im Chor mitzusingen.

Das Kids Chor Projekt läuft an der Grünebergschule bereits im dritten Jahr und wird, wie jetzt bekannt wurde, zur Freude der Schüler auch mindestens zwei weitere Schuljahre bestehen können: Das Unternehmen "Ernsting's family", bisheriger Sponsor des Chorprojekts, hat die Finanzierung für die nächsten zwei Jahre zugesagt. Eine Spende in Höhe von 2.500 Euro für das erste Jahr konnte die Schule bereits jetzt entgegennehmen. "Das Kids Chor Projekt ist eine unheimliche Erweiterung unseres Angebots und eine echte Bereicherung", freut sich Heike Wehner, kommissarische Schulleiterin der Grünebergschule. Das Musikprojekt sei für die Kinder besonders wichtig, da viele von ihnen seitens ihrer Familien nicht mit dem Chorgesang vertraut gemacht werden. Oft liege das daran, dass die Familien aus sozial schwachen Verhältnissen oder aus Kulturen stammen, in denen der Chorgesang nicht so bekannt ist.

"Mit dem Projekt versuchen wir, den Kindern auch diese Welt zu öffnen. Das Singen in verschiedenen Sprachen ist für die Kinder eine Wertschätzung der eigenen Kultur. Das macht sie stark", sagt Schulleiterin Wehner.