Herbstputz am römischen Osttor

Deutz (kg). Bereits aus der Ferne konnte man reges Treiben am römischen Osttor beobachten. Freiwillige Helfer säuberten Mauerwerk, Böden, Wiesen und Büsche. Jede Menge Laub wanderte über Rechen und Schaufeln in große Plastiksäcke.

"Etwa 30 Leute waren mit dabei. Wir hatten vorher die Werbetrommel gerührt, im Internet und bei den Geocachern", sagte Sascha Ringling, Schatzmeister des Fördervereins Historischer Park Deutz (FHPD). Mit Fugenspachteln und Bürsten ging unter anderem Kathrin Möllers mit den Töchtern Lena (9) und Leonie (7) dem Moosbewuchs auf der Aufmauerung des ehemaligen Kastellportals ans Werk.

Möllers und etwa die Hälfte der freiwilligen Helfer waren durch Jörg Jordans, Mitglied im Förderverein und bei Geocaching.com mit dem Alias "Weißer Wolf" unterwegs, auf den Herbstputz aufmerksam geworden. Jordans meinte, viele Leute würden sagen, dass Geocacher die Natur "zertrampeln. Wir wollen zeigen, dass wir für die Natur da sind", erklärte er.

Vorsitzender Thomas-Georg Tremblau freute sich über die große Resonanz: "Das ist das erste Mal, dass sich so viele Helfer beteiligt haben", sagte er. Es sei die sechste große Aktion gewesen, von der wöchentlichen Mittwochspflege des römischen Osttors, dessen Patenschaft der FHPD im Mai 2013 übernahm, einmal abgesehen. Tremblau bemängelte den Zustand der Fugen auf der Aufmauerung: "Der Mörtel ist porös, die Nässe gelangt hinein und steigt von unten hoch." Seitlich ausweichen könne die Feuchtigkeit nicht, "weil das Osttor in Folien eingepackt ist", erklärte er.

Beim Herbst- und Frühjahrsputz kümmerten sich die freiwilligen Helfer um ein Areal zwischen Urban- und Mindener Straße, das bis zum Bauzaun des Rheinboulevards reicht, was einem Teil des ehemaligen und 142 mal 142 Meter großen Kastell Divitia entspricht. Bei der Reinigung kam Unrat und Dreck aus Gebüschen und Ecken zum Vorschein. "Alles, was die Leute nicht mehr brauchen", kommentierte Tremblau Abfälle wie "massig leere Flaschen", Getränkedosen, gebrauchte Damenbinden und Babywindeln. "Das ist teilweise eine Zumutung." Auch einige Geldbörsen mit Papieren und Ausweisen wurden entdeckt. "Die geben wir natürlich an die Polizei weiter", berichtete der Vorsitzende.

Für die freiwilligen Helfer gab es im Anschluss an die Pflege- und Reinigungshilfe eine reichhaltige Brotzeit. Zudem wurden Preise verlost. Es konnte unter anderem ein Brunch für zwei Personen im Restaurant Oasis gewonnen werden, ein Familiengutschein mit der Köln-Düsseldorfer oder zwei Eintrittskarten für das Kölner Stadtmuseum.