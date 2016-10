Jeheimnisse um ne Büggel us Kölle

Neubrück (kg). Und immer wieder ist es der Büggelkamp. Sammelte er in "Wä fott es, es fott" als skrupelloser Politiker Stimmen, gab er "Im Floch vom Pharao" einem urkölschen Traditionsgeschäft seinen Namen. Nun taucht er wieder auf - als "Dä jeheimnisvolle Büggel us Kölle".

Johann Jacob von Büggelkamp residiert in der Bottmühle, einer damaligen Wind- und Getreidemühle, die sich in der Nähe des Chlodwigplatzes zwischen den Häusern versteckt. Als Fabrikant bringt er den Teebeutel, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Weltneuheit, von Amerika nach Köln. Die seidig verpackten Kostproben hat er vom amerikanischen Teehändler Thomas Sullivan erhalten. Vor mehr als 100 Jahren hatte der tatsächlich Muster einer neuen Sorte in kleine Beutel gesteckt, um sie seinen Kunden schmackhaft zu machen.

In die Fußstapfen Sullivans tritt Andreas Helmer, der den 50-seitigen Regietext zum dritten Schwank der Fisternöllche-Truppe verfasste. Gleichfalls mimt er die 51-jährige Betty Jackson. Neuzugang Stefan Kappus verkörpert den Teebeutel-Unternehmer.

Es sei vorab verraten, dass sich Patriarch Büggelkamp mit dem Händler aus dem fernen Amerika verkrachte, zugleich baut der findige Unternehmer an der Bottmühle einen so genannten Teeverlängerer an. Das heißt, der Mann schummelt. Mit geringem Aufwand will er das große Geschäft machen, was wirtschaftlich gesehen wiederum nicht verboten ist.

Natürlich kommt "Et Fisternöllche - Thiater op Kölsch e.V." mit einem heimlichen Verhältnis daher: Et Marieche (Rebekka Grellmann) und Fritz (Thomas Grellmann), der Sohn des Unternehmers, verbergen aber ihre geheime Liaison. Auch Lehrmädchen Julche (Julia Helmer) und Zilly Duckerath (Norah Heinz und Tanja Helmer) hüten Geheimnisse. Wer das Bühnenspiel erlebt, der erfährt auch, welch ungewöhnliche Auswirkungen die spezielle Büggelkamp'sche Tee-Hausmischung auf Kunden haben.

Die Aufführungen finden am 29. Oktober sowie am 5. und 6. November jeweils um 19 Uhr in der Trinitatiskirche (Europaring 31-35) in Neubrück statt. Kartenreservierungen sind montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter Telefon 02204/ 76757150 möglich.