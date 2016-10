Ein Fest zum Bau-Abschluss

Ostheim (tp). Das Motto "Ich kann was!", unter dem das Haus der Offenen Tür zu einem Fest eingeladen hatte, stand für die Fähigkeiten der Kinder, die dort gefördert werden, sowie für das Potenzial der Einrichtung.

Dieses Potenzial hat sich zuletzt nochmals erweitert: Die sanitären Anlagen wurden instand gesetzt, außerdem wurde der Eingangsbereich mit Graffiti neu gestaltet und ein Hochbeet für Gemüse, Salat und Kräuter eingerichtet.

Kinder, Eltern und die Belegschaft der Offenen Tür feierten nun den Abschluss der baulichen Maßnahmen. Dabei wurde gespielt, gegessen, getrunken und gelacht. Die Anfänge des Hauses der Offenen Tür reichen fast 60 Jahre zurück. Damals rief der Träger "Katholischer Verein Haus der Offenen Tür zu den Heiligen Engeln und St. Servatius" die Offene Tür in der GAG-Siedlung in Ostheim ins Leben. Maßgeblichen Anteil daran besaß Willi Weber, der sich in den 1950er- Jahren für soziale Einrichtungen in der GAG-Siedlung stark machte.

Heute bietet die Offene Tür eine Übermittagsbetreuung für Kinder ab der dritten Klasse bis 14 Jahren mit Mittagessen, Spiel- und Bastelangeboten, Ausflügen sowie einem Ferienprogramm an. Ein abendlicher Jugendbereich rundet das Angebot ab.