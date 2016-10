Kölsch als Sprache des Theaters

Neubrück (kg). "Mer könne nid nur kölsch schwade, sondern ooch kölsch trinke", sagt Rebekka Grellmann mit Blick auf die Jahresabschlussfeier, die die Laientheater-Truppe in einer kölschen Kneipe und nicht auf der Bühne der Trinitatiskirche verbrachte.

Der Kern von "Et Fisternöllche - Thiater op Kölsch" ist zwischen 15 und 51 Jahren alt. Die Jugend überwiegt, was die Frage aufwirft, warum die heimische Sprache bei ihnen so gut ankommt. "Der Dialekt verändert das Stück. Wir finden das schön, es macht alles ein bisschen lockerer und man kann die Charaktere besser in die Region einsortieren", meint Rebekka Grellmann. Hört man ihre Worte, erscheint das "bisschen lockerer" als eine unverzichtbare Beziehung des Rheinländers mit seiner ureigenen Sprache. Andreas Helmer (51), Vater von Julia und Tanja und Chef eines Kölner Logistikunternehmens, sagt: "Die Leute schauen und hören gern kölsche Stücke."

Seine Oma habe ihm viel erzählt von dem Köln, das sie kannte. Rechnet man nach, kommt man auf die Anfänge des vergangen Jahrhunderts, in der auch das neue Stück um den jeheimnisvollen Büggel us Kölle spielt. Sein Opa war Taxifahrer. Er kam viel rum, "und dann die kölsche Sprache dazu", sagt Helmer. Die Schwestern Julia (19) und Tanja (25) erzählen, dass ihr Opa nur auf Kölsch mit ihnen rede. So schließt sich der Kreis zum Thiater op Kölsch.

Die Gründung erfolgte im Winter 2011. Zuvor sammelte die Mitwirkenden bereits Bühnen- und Regieerfahrungen, einige sind seit vielen Jahren Laienschauspieler. Was man daraus schöpft, ist unter anderem die Möglichkeit, in Rollen zu schlüpfen, die das wahre Leben auf Anhieb nicht bereit hält. "Man springt in ein anderes Leben rein", drückt es Julia aus, die sich zur Erzieherin ausbilden lässt.

Auf der Bühne lerne man, sich zu überwinden und sich in neue Situationen hinein zu versetzen, erzählt sie. Die große Schwester sagt, sie habe durch die Proben und Auftritte mehr Sicherheit gewonnen. Das würde ihr helfen als Alten- und Krankenpflegerin. "Die Erfahrung hilft auch bei Vorträgen", meint Georg Breitsprecher. Im neuen Stück, das ab Ende Oktober aufgeführt wird, spielt er den Anton Nüselbach. Wer beim "Fisternöllche-Thiater" mitwirken möchte, kann dies als Mitspieler, bei der Gestaltung des Bühnenbildes und der Kostüme, als Souffleuse oder als Stückeschreiber tun. Die Technik wird von Titus Kempe (15) sowie Florian Möller, einem Auszubildenden in der Veranstaltungstechnik, übernommen.

Kempe und Möller helfen dabei, dass zur Premiere von "Dä jeheimnisvolle Büggel us Kölle" am 29. Oktober die Südstadt-Bottmühle hinter neuem Vorhang und erhöhter Bühne ins rechte Licht gerückt wird. Weitere Informationen unter www.et-fisternoellche.de