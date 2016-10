Monte Troodelöh für guten Zweck bestiegen

Rath/ Heumar (sf). "Das ist eine tolle Aktion mit einem schönen sozialen Hintergrund", meinte Irmgard Schneider, als sie sich am Stand des Veedel e.V. für die Teilnahme am Bezirkswandertag anmeldete.

Schneider war eine von rund 50 Teilnehmern, die für einen guten Zweck durch den Königsforst zum Monte Troodelöh, dem höchsten Punkt von Köln, gewandert waren.

Von der Forsbacher Straße aus ging es zehn Kilometer durch den Königsforst. Pro Kilometer spendeten die Teilnehmer 50 Cent zugunsten der Jugendarbeit der OT Am Wunschtor in der Gernsheimer Straße. Die Einrichtung plant den Start eines Handwerkerprojekts. "Nachdem Garten- und Kreativangebote bei den Kindern und Jugendlichen bereits sehr gut angekommen sind, wollen wir sie jetzt auch ans Handwerk heranführen", sagte Rolf Blandow vom Veedel e.V., dem Trägerverein der Einrichtung.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr hatte der Veedel e.V. auch diesmal den Bezirkswandertag gemeinsam mit dem Stadtbezirkssportverband Kalk und mit Unterstützung der Turnerschaft Rath/ Heumar sowie des RSV Rath/ Heumar realisiert. Letzterer hatte für die Teilnehmer des Wandertages eine Zwischenstation am Wassertretbecken eingerichtet, wo es einige Stärkungen für die Wanderfreunde gab, bevor sie weiter hoch auf den 125 Meter hohen Monte Troodelöh stiegen. Insgesamt rund zwei Stunden waren die überwiegend aus Rath, Ostheim und Kalk stammenden Wanderer im Durchschnitt unterwegs. Nach ihrer Anmeldung am Startpunkt erhielten sie vom Veedel e.V. eine Wanderkarte und wurden mit passender Verpflegung ausgestattet.

Im vergangenen Jahr kamen etwa 500 Euro für den Veedel e.V. Ostheim zusammen; mit einer ähnlichen Summe rechneten die Organisatoren auch in diesem Jahr.