Unbürokratische Hilfe

Deutz (sf). Auf vier erfolgreiche Jahre blickt das Ehrenamtsprojekt "Helfende Hände Deutz" zurück. Die Nachbarschaftshilfe, bei der ehrenamtlich engagierte Menschen für Senioren und andere Personen kleine Aufgaben schnell und unbürokratisch erledigen, hat seither einen immer größeren Bekanntheitsgrad erlangt, so dass sowohl die Zahl der Helfer als auch die Zahl der helfenden Personen konstant gewachsen ist.

"Wir merken, dass es jedes Jahr mehr Einsätze werden", berichtet Projektleiterin Annetta Ristow. Im Centrum zur nachberuflichen Orientierung (CENO), das gemeinsam mit der Diakonie Michaelshoven vor vier Jahren in Deutz den fünften Kölner Standort der "Helfenden Hände" eröffnet hat, sitzt Ristow am Telefon, um sämtliche Anfragen entgegenzunehmen und die Einsätze zu koordinieren.

"Das sind in der Regel einmalige Aufgaben, die wir verteilen", erklärt Ristow. Meistens sind es Senioren, die sich bei den "Helfenden Händen" melden, da sie in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, viele alltägliche Dinge alleine nicht mehr meistern können und niemanden in der Umgebung haben, der ihnen spontan helfen könnte. Manche von ihnen suchen eine Einkaufshilfe oder eine Begleitung zum Arzt, andere haben Schwierigkeiten beim Ausfüllen eines Antrags oder benötigen Hilfe bei einer handwerklichen Tätigkeit im Haushalt.

In jedem Fall geht es immer um kleine Hilfen: "Umzüge, Großentrümpelungen eines Kellers oder Reinigungsarbeiten gehen nicht", erklärt Ristow. Die Zahl der Senioren, die gelegentlich kleine Hilfen benötigen, ist immens groß: "2015 gab es fast täglich Einsätze", berichtet Ristow.

Die "Helfenden Hände Deutz" sind kein Projekt, das sich ausschließlich an Senioren richtet: Sowohl auf der Hilfe suchenden als auch auf der helfenden Seite melden sich auch viele jüngere Menschen. Bei der Suche nach einem potenziellen Helfer kann Ristow derzeit auf einen Pool von 15 zuverlässigen Personen zurückgreifen. "Es findet sich fast immer jemand, der hilft."

Manfred Lämmermann-Kohlhase ist eine dieser Personen. Seit drei Jahren bietet er seine Unterstützung bei den "Helfenden Händen" an. Zuletzt hatte er einen Spaziergang mit einem schwerkranken Mann unternommen, dessen Frau zu schwach gewesen war, um ihren Mann zu begleiten.

Auch Manfred Schiemann gehört zu jenen Personen, die ihre ehrenamtliche Unterstützung bei kleinen Hilfsdiensten anbieten. Nachdem er einen Vortrag von Carlos Stemmerich, Ehrenamtskoordinator von der Diakonie Michaelshoven, über die "Helfenden Hände gehört hatte, war er von dem Projekt so begeistert, dass er sich spontan entschied, ebenfalls mitzuwirken. Schiemann lebt seit fünf Jahren alleine und freut sich, über das Projekt neue Kontakte knüpfen zu können. So wie Schiemann geht es auch zahlreichen anderen Deutzern: "Viele melden sich bei den 'Helfenden Händen' an, weil sie Kontakte suchen", berichtet Stemmerich.

Unterstützung bekommt das Kooperationsprojekt von verschiedenen Einrichtungen, die als Vermittler auftreten, darunter die Seniorenvertretung Innenstadt/ Deutz, das Bürgerzentrum Deutz und die katholische sowie die evangelische Kirchengemeinde Deutz/ Poll. "Für uns als Kirchengemeinde ist das Projekt eine schöne Bereicherung", sagt Diakonin Kerstin Schneider.

Interessenten, die ebenfalls Hilfe suchenden Menschen gelegentlich zur Seite stehen möchten, können sich bei Annetta Ristow unter Telefon 0221/ 995 998 0 oder per Mail an ristow@ceno-koeln.de melden.