Spende für die "Küchenchefs"

Porz (sf). Der Bürgerverein Porz-Mitte und die KG Colombina Colonia haben einen Scheck in Höhe von 7.000 Euro an das Projekt "Küchenchefs" der Inklusiven OT Ohmstraße überreicht.

Der Porzer Bürgerverein hatte bei Kölns erstem Karnevalsverein nur für Frauen angefragt, ob dieser das neue Projekt der Kinder- und Jugendeinrichtung unterstützen möchte. Die Colombinen waren von dem Projekt so begeistert, dass sie sich bereit erklärten, dieses mit der stolzen Summe von 7.000 Euro zu fördern. "Wir bekommen sehr viele Anfragen. An diesem Projekt hat uns gefallen, dass es mit Kindern zu tun hat und nachhaltig ist", erklärte Colombinen-Präsidentin Ursula Brauckmann. Die an dem Projekt teilnehmenden Kinder bedankten sich direkt bei den Spendern, indem sie ihnen ein selbst zubereitetes, mehrgängiges Menü servierten.

Das Projekt "Küchenchef" ist Anfang September in der OT Ohmstraße gestartet. Seitdem treffen sich jeden Mittwochnachmittag zehn bis zwölf Mädchen und Jungen in der Jugendeinrichtung, um unter Anleitung von Küchenchefin Martina Rilinger in die Künste des Kochens eingeführt zu werden. Doch nicht nur die Zubereitung verschiedener Gerichte steht im Mittelpunkt des Projekts: Die jungen Teilnehmer lernen auch, wo Lebensmittel herkommen und erfahren den gesamten Prozess von der Ernte über das Kochen und Zubereiten bis zum Servieren der Gerichte. Das Gemüse, das sie dazu benötigen, holen sie sich aus einem Beet im Garten der OT Ohmstraße. Auch die Einteilung von finanziellen Mitteln beim Einkauf von weiteren Lebensmitteln lernen die "Küchenchefs" im Laufe des Projekts.

Die der OT Ohmstraße gespendete Summe ist ein Teil der Spendeneinnahmen, die die KG Colombina Colonia in diesem Jahr erhalten hat: "Wir feiern nicht nur, wir sammeln das ganze Jahr über", berichtet Brauckmann. So sind allein in diesem Jahr insgesamt 77.000 Euro zusammengekommen, die an soziale Einrichtungen in Köln ausgeschüttet werden. "Es ist uns wichtig, dass alle Spenden sozialen Projekten in Köln zugutekommen", betont Brauckmann.