Nur noch wenige Tage

Köln (sw). Diese Woche ist die letzte Gelegenheit für die Kölner Senioren, ihre Vertretung zu wählen. Noch bis zum 22. Oktober kann jeder der 246.531 Wahlberechtigten ab 60 Jahren mitentscheiden, wer ihn in seinem jeweiligen Stadtbezirk in den kommenden fünf Jahren vertreten soll.

Der Wahlvorgang ist sehr einfach: In den vergangenen Wochen hat jeder Wahlberechtigte seine Unterlagen per Post zugesendet bekommen. Die Wahlunterlagen umfassen den weißen Stimmzettel, den blauen Stimmzettelumschlag, den Wahlschein, den roten Wahlbriefumschlag und die Kandidatenprofile mit den Informationen zu den Kandidaten des Bezirks. Wer sich nun an der Wahl beteiligen möchte, muss nur auf dem Stimmzettel ankreuzen, wen er als Vertreter wählen möchte (bis zu fünf Kreuzchen können gemacht werden) und dann in den blauen Umschlag stecken und diesen zukleben. Dann noch die Eidesstattliche Erklärung auf der Rückseite des Wahlscheins unterschreiben und zusammen mit dem zugeklebten blauen Umschlag in den roten Umschlag legen und diesen wiederum zukleben. Da die Wahl portofrei ist, muss nun der rote Umschlag nur noch in den nächsten Briefkasten geworfen werden. Die Stimmen werden bis zum 22. Oktober entgegengenommen, das bedeutet, dass die Unterlagen rechtzeitig in die Post gegeben werden müssen. Wer dies zeitlich nicht schafft, kann noch bis 16 Uhr am Samstag seine Unterlagen bei der Wahlorganisation der Stadt (Ottmar-Pohl-Platz in Kalk) abgeben oder dort in den Hausbriefkasten werfen.

Der Wahlvorgang wird den Senioren also so einfach und unkompliziert wie möglich gemacht. Das hat auch einen guten Grund. Schließlich soll jeder die Möglichkeit haben, seine Meinung kundzutun. Und wie geht das besser als durch die Wahl der Repräsentanten, die die eigenen Interessen vertreten? Aufgabe der gewählten Vertreter ist es, sich in den einzelnen Gremien für die Senioren stark zu machen und die Stadt bei Planungen und Maßnahmen mit Blick auf die Interessen der Senioren zu unterstützen. Das kann nur im Sinne der Wähler funktionieren, wenn diese auch ihre Stimme abgeben. Wahlverweigerung hilft niemandem und ändert auch nichts an der Situation. Nur wer sich an der demokratischen Wahl beteiligt, nutzt sein Recht zu sagen, was er sich für die Zukunft wünscht und hat somit einen Einfluss darauf.

Bei der Seniorenvertreterwahl 2011 beteiligten sich gerade mal 28 Prozent. Eine derart niedrige Wahlbeteiligung ist durchaus besorgniserregend. Schließlich wirkt ein Repräsentant nur dann besonders glaubwürdig, wenn er die Wähler hinter sich hat. Haben sich jedoch nur wenige Wahlberechtigte an seiner Wahl beteiligt, nimmt ihm das die Legitimation vor politischen Verantwortlichen und verringert das Gewicht seiner Stimme.

Daher ist es besonders wichtig, dass die Kölner Senioren zu ihren Stimmzetteln greifen und noch bis Samstag ihre Vertretung für die nächsten fünf Jahre wählen.



Statement von Sabine Kistner-Bahr, Koordinatorin des SeniorenNetzwerks Braunsfeld:

"Die Seniorenvertreter sind die legitimen Vertreter der Senioren in den Stadtteilen und den Bezirken, das heißt, die demokratische Vertretung in den verschiedenen Gremien, und werden gehört zu seniorenpolitischen Themen. Für die Seniorennetzwerke sind die Seniorenvertretungen die direkten Ansprechpartner, wenn es um seniorenpolitische Themen geht. Nicht umsonst ist es auch so, dass die Seniorenvertretung gemeinsam mit der Stadt beschließt, in welchem Stadtteil als nächstes ein Seniorennetzwerk entsteht."

Petra Gräff von der Kölner Seniorengemeinschaft:

"Es ist immer gut, wenn es Menschen gibt, die sich für die Belange ihrer Altersgruppe einsetzten. Das sorgt für ein gutes Verständnis der Bedürfnisse und der Blick auf die Dinge findet durch die "Seniorenbrille" statt. Die Senioren im Netzwerk finden diese Wahl wichtig, sind aber über das ganze drum herum entsetzt. Die Parteizugehörigkeit finden die meisten Senioren, mit denen ich gesprochen habe wichtig, da man sonst in eine böse Falle tappen könnte und man jemanden unterstützt den man gar nicht unterstützen möchte."