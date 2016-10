Köln (as). Im Refektorium baumelt der Jockey am Strtick. Der vermeintliche Papst küsst die Nonne. Der Koch läuft mit einem Beil im Kopf herum, und wer ist eigentlich Prinz Albert? Im Kloster Unserer lieben Frau ist der Teufel los. Selbst Hausmeister Anton gerät in Erklärungsnot.

Da klingt der Titel des neuen Millowitsch-Schwanks "Et hätt noch immer jot jejange!"vielleicht doch etwas zu optimistisch. Bis dass jedoch am glücklichen Ende Peter Millowitsch als Hausmeister Anton und die übrigen Protagonisten zu "Allways looking on the bright Side of Life" tanzend "Denk dran mach Dir em Leeve vill Spass..." singen konnten, geht es auf der Volksbühne drunter und drüber. Zumal Anton als Hausmeister im Kloster Unserer lieben Frau von Raderberg mit seinen Flunkereien an dem aus Notlügen, Delirium und Schwerhörigkeit entstandene Verwirrspiel, maßgeblich beteiligt ist.

Barbara Schöller und Peter Millowitsch trafen mit dem wunderbarer, witziger Schwank, der hier und da Anleihen aus "Don Camillo", "Sister Act" und "Harry und Sally" aufweist, den Geschmack des Publikums.

Der Schwank spielt im Kloster, in dem Anton Kranz alias Peter Millowitsch, als Hausmeister arbeitet. Während die Nonnen auf Lourdes-Wallfahrt sind, vermietet er zur Aufbesserung der Haushaltskasse den Speisesaal des Klosters für ein "Krimidinner" an Schauspieler. Doch plötzlich platzt unerwartet Schwester Marita (Natascha Balzat) in das eher weltliche Treiben. Um die resolute Nonne wieder los zu werden, muss sich Anton eine Ausrede einfallen lassen. Dabei zwingt ihn sein Freund Otto, der schwerhörig ist und öfter etwas falsch versteht, zu immer absurderen Lügengeschichten. Den schusselig, gutmütigen Otto spielt Leo Mader. Als zu allem Überfluss auch noch der gemeinsame Freund Francesco sturz betrunken und lebensmüde im Kloster auftaucht und Anton mit seinen dilettantischen Selbstmordversuchen in Atem hält, ist das Chaos perfekt. Der liebenswert, tolpatschige Francesco wird von Dmitry Alexandrov gespielt. In den Rollen der Schauspieler der Theatergruppe stehen Madlen Kaniuth als Doro Taube und Ivan Robert als Max Kimmel, auf der Bühne. Einzige Reminiszenz an den Kölschen Titel des Stückes erlebten die Zuschauer mit Madlen Kaniuth. Als Doro Taube, die gerne mit ihren Kölschen Sprachkenntnissen, jedoch im Kohlenpottdialekt glänzt, sorgte sie für so manchen Lacher. Die Stimme Gottes spricht Harald Schmidt. Als seine Putzfrau, Roswitha Ründeroth spricht Barbie Millowitsch mit Anton. Carmen Thomas übernimmt die Stimme der Radionachrichtensprecherin. Regie führt Barbara Schöller. "Et hätt noch immer jot jejange" läuft noch bis zum 26. März 2017 in der Volksbühne am Rudolfplatz. Die Vorstellungen sind jeweils freitags und samstags um 20 Uhr, sowie samstags und sonntags jeweils um 17 Uhr. www.volksbuehne-rudolfplatz.de