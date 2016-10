Appetit auf köstliches Entertainment

Köln (sf). Eine Mischung aus Artistik, Musik und kulinarischem Hochgenuss erwartet die Besucher der Gala-Dinner-Show "Panem et Circenses" mit der Bernhard Paul's Cicrus Roncalli vom 9. November bis 8. Januar 2017 im historischen Spiegelzelt an der Barmer Straße, Messe City Köln gastieren wird.

Gezeigt wird die spektakuläre Show im historischen Spiegelzelt aus den 1920er Jahren. "Die Aufführungen waren ein riesiger Erfolg, danach waren wir mit der Show weltweit unterwegs", erinnert sich Zirkusdirektor Bernhard Paul. Mittlerweile gibt es unzählige Kopien, die ebenfalls um die ganze Welt touren. "Da haben wir uns gesagt, es kann nicht sein, dass alle das machen, nur wir nicht", erzählt der Zirkusdirektor. Zum 40-Jahr-Jubiläum des Circus Roncalli darf man sich nun also in Köln wieder auf das Original der legendären Show im rundum restaurierten Spiegelzelt freuen. Mit dabei sein werden einige der erfolgreichsten Bühnenkünstler, darunter die weltberühmte britische Entertainerin, Komikerin und Tänzerin Krissie Illing, die in ihre Paraderolle als Königin Elisabeth II schlüpfen wird. Darüber hinaus darf man sich auf das Artistenduo Yves und Ambra freuen und auf die Performance des Duos Reyal am Flaggenmast des Castello Colonia gespannt sein. Neben Jonglage, Akrobatik und jeder Menge Humor gibt es auch Live-Musik

Für die Dinner-Show arbeitet der Circus Roncalli mit Kirberg Catering GmbH zusammen. "Wir freuen uns, jetzt das Original begleiten zu dürfen, und das sogar in unserer Heimatstadt Köln", sagt Jutta Kirberg. "Uns zwei verbindet die Liebe zum Genuss", sagt Paul. Das exquisite Vier-Gänge-Menü, das zum Fünf-Sterne-Bühnenprogramm kredenzt wird, verspricht ein Hochgenuss für alle Gourmetfreunde zu werden. Rosa gebratenes Rinderfilet mit Portwein-Jus, glasiertem Spitzkohl und Cranberry-Chutney ist nur einer von vier exklusiven Gängen. Karten gibt es unter www.roncalli.de/panem-et-circenses und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.