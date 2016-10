Erlebnistour zum Petersberg

Heimersdorf. Die Mitglieder des SeniorenNetzwerkes Heimersdorf wollten schon lange mal zum Petersberg fahren. Nachdem durch eine Seniorin bekannt wurde, dass man die Räumlichkeiten dort besichtigen kann, wurde die Fahrt organisiert.

Damit alle 25 Senioren nach der Besichtigung der Räumlichkeiten auch noch im hochherrschaftlichen Restaurant des Steigenberger Grandhotel Hotels Petersberg einen Kaffeeklatsch abhalten konnten, galt es, die Buskosten möglichst aus Spenden zu bestreiten. Die Koordinatorin der Caritas, Edeltraud Stecher, wurde bei der Sparkasse KölnBonn und bei der Kölner Bank in Heimersdorf vorstellig und erhielt von beiden Banken eine Spende, so dass davon die Buskosten bezahlt werden konnten. Dort erlbten die Seniorinnen und Senioren einige sehr beindruckende und interessante Stunden, die sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Und die Mitglieder des SeniorenNetzwerkes haben Gefallen an Tagestouren gefunden. So ist eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt ist geplant. Die Adventsfeier findet am 6. Dezember um 15 Uhr mit traditionellen und kölschen Weihnachtslieder zum Mitsingen im Heuserhof statt. Informationen zum Netzwerk und den Aktivitäten gibt es unter Telefon 0178/ 9094856.