Mehr Schutz vor Hundeangriffen

Innenstadt (ha). Nach einer Bissattacke durch einen Hund im Stadtgarten trafen sich Lokalpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter, Sachverständige und Bürger in St. Alban zur Diskussion. Bei dem Vorfall Ende Juli wurden ein Hundehalter und dessen Tier schwer verletzt.

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke hatte zur Veranstaltung eingeladen. Hier prallten Informationen auf Emotionen. Die Findung eines gemeinsamen Nenners erwies sich dabei als kompliziert. So forderten manche Bürger die rigorose Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen, die an öffentlichen Plätzen eine Anleinpflicht für Hunde vorschreiben.

Ausnahmen dafür bestehen lediglich auf besonders gekennzeichneten Auslaufstätten. Über eine derartige Fläche verfügt der Stadtgarten, anders als etwa der Rathenauplatz, jedoch nicht. "Es kann nicht sein, dass ein Einzelner oder wenige Personen sich über den Willen der Gesamtheit hinwegsetzen. Die Stadt muss hier ihr Bestmögliches machen", forderte Bezirksbürgermeister Hupke.

Unabhängig davon pochten einzelne Bürger auf einen Maulkorb für den Hund. Eine pauschale Handhabung nach diesem Muster lehnten nicht nur einige der Veranstaltungsteilnehmer ab, auch Ordnungsamt-Vertreter Josef Breuer zeigte sich skeptisch: "So etwas macht das Verwaltungsgericht nicht mit", bezog sich Breuer auf seine Berufs- und Prozesserfahrung. Demnach müsse zunächst festgestellt werden, ob eine Gefahr von den Tieren nicht bereits durch die strikte Anleinung abgewendet werden könne.

Beschwerden über unangeleinte Vierbeiner nimmt das Ordnungsamt unter Telefon 0221/ 221-28732 entgegen.