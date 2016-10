"Straßenköter-Soul" vom Eigelstein

Innenstadt (dt). Die Kölner Sängerin und Beat-Künstlerin Fleur Earth steht für eine ausdrucksstarke Verbindung von Soul, RnB, Hip Hop und Reggae. Aufgewachsen in der DDR, verbrachte sie ihre Kindheit im Kongo, ehe sie 1989 zurück nach Deutschland kam.

So kennt sie beide Welten und kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Musikunterricht erfuhr die am Eigelstein lebende Künstlerin nie, als Autodidaktin hatte sie das Glück, mit interessanten Menschen zusammenzukommen, die - neben der Inspiration durch Interpreten wie Bob Marley und Diana Ross - prägend für ihr Schaffen wurden. Etwa gründete sie mit dem Bassisten Twit One und weiteren Musikerkollegen das Fleur Earth Experiment. "Musik ist mein Leben", sagt die Sängerin und betont gerade das Ursprüngliche, die Nähe zu dem, was sich auf der Straße abspielt.

Nicht umsonst sieht sie sich als eine Protagonistin des "Straßenköter-Soul". Die hauptberufliche Anlagenelektronikerin strotzt vor Energie, ihre Vorliebe für Strömendes und Spannendes kommt auch in so manchem Titel ihrer Alben zum Ausdruck: Anfang 2014 erschienen kurz nacheinander "Erdgeschoss" und "Kurzschluss", und ihre bereits fertige, vom Jazz beeinflusste EP wird den Namen "MegaHz." tragen. Auf der Internetseite "101.io" brachte Fleur Earth 2015 gemeinsam mit Acid-S das kostenlos downloadbare Album "Acid Earth" heraus. Die afrodeutsche Sängerin ist in diversen Kölner Clubs von Sonic Ballroom bis Blue Shell aufgetreten. Auch Abrissparties gehören zum bevorzugten Terrain. Weitere Infos gibt es unter www.fleurearth.com