"Grüße an Merkel!"

Meschenich (sb). "Warum dürfen Kinder nicht wählen?", "Wie lange dauert Ihr Arbeitstag?", "Wie viel verdienen Sie?", "Sehen Sie manchmal Angela Merkel?" - Diese und viele weitere Fragen wollten die Viertklässler der "Schule im Süden", wie die Gemeinschaftsgrundschule Kettelerstraße seit Kurzem heißt, von Carina Gödecke wissen.

Die Präsidentin des nordrhein-westfälischen Landtages besuchte die Kinder. Zunächst sangen und rappten die Zweitklässler für die SPD-Politikerin, anschließend stellte eine Mitarbeiterin der Präsidentin kurz die Arbeit im Landtag vor. Dann ging es an die Fragestunde. Die Viertklässler hatten den Besuch aus Düsseldorf gut vorbereitet und jede Menge Fragen auf Lager. Um sieben Uhr morgens werde sie in ihrem Haus in Bochum von einem Fahrer abgeholt, erzählte Gödecke. "Meistens geht es dann gleich in den Landtag. Im Auto arbeite ich schon, es ist mein rollendes Büro", berichtete sie. Der Arbeitstag ende spät. "Aber das weiß man vorher, wenn man in die Politik geht", schilderte die 58-Jährige den Kindern. Die dürften noch nicht wählen, weil sie sich noch nicht so gut mit den Parteien auskennen würden, meinte Gödecke. "Aber in manchen Städten, wie in Köln, dürfen Jugendliche ab 16 Jahren den Stadtrat mitwählen. Das wollten wir für den Landtag auch, haben aber leider keine Mehrheit dafür bekommen", erläuterte sie. Verdienen würde sie viel, antwortete die Präsidentin den Schülern. "Ich gebe aber auch viel ab, und es ist nur auf Zeit", sagte sie. Sie berichtete den Kindern auch, dass die Städte in nächster Zeit mehr Geld für die Schulen bekommen sollen. "Davon könnte eure Schule zum Beispiel die Küche vergrößern oder die Wände streichen lassen", meinte Gödecke.

Im Rahmen des Projektes "Schulbesuche" fahren die Politikerin und ihre drei Vizepräsidenten regelmäßig in die Schulen des Landes. Ziel des Projektes seit 2007: das Interesse für politische Zusammenhänge bei Schülern in NRW wecken. Besucht werden alle Schulformen, von der Grundschule über die Förderschule bis zum Gymnasium. Insgesamt kommen die vier auf über 200 Schulbesuche im Jahr. Angela Merkel habe sie schon mehrmals getroffen, erzählte die Landtagspräsidentin. "Zuletzt war das am 23.August, als unser Bundesland seinen 70. Geburtstag feierte. Wahrscheinlich sehe ich sie bald wieder. Soll ich sie dann von euch grüßen?", fragte Gödecke die Schüler und ernte ein begeistertes und lautstarkes: "Jaaaaa!!!"

Wer sich für einen Besuch der Landtagspräsidentin oder ihrer Stellvertreter interessiert, kann sich wenden an Dorothea Dietsch unter Telefon 0211/ 884 2450 oder per E-Mail an dorothea.dietsch@landtag.nrw.de