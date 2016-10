Neubau der Schule besorgt die Anwohner

Höhenhaus (tau). Direkt neben der Willy-Brandt-Gesamtschule verläuft die Lückerather Straße. Einfamilienhäuser und ein Fuß- und Radweg prägen die kleine Straße. Hier wohnen vor allem Familien mit Kindern.

Ausgerechnet sie sorgen sich nun vor dem Neubau der benachbarten Schule. Andreas Heller und weitere Anwohner hatten in einer mündlichen Eingabe im Rahmen der Bezirksvertretersitzung ausführlich erklärt, wo der Schuh ihrer Meinung nach drückt. Die Schule soll nach jetziger Planung deutlich näher an die Häuser herangerückt werden als ursprünglich vorgesehen. In der Folge sei weniger Licht, mehr Lärm und vor allem eine Wertminderung der Eigentumshäuser zu befürchten.

Auch ärgern sich die Anwohner darüber, dass vom Schulneubaus aus künftig in die Wohnungen eingesehen werden könne. Dabei betonten die Anwohner, dass sie nichts gegen die Schule und deren Neubau hätten. Nur die nun angedachte Nähe des künftigen Baus zur Lückerather Straße sei inakzeptabel, so Heller.

Bezirksvertreterin Berit Kranz (SPD) wunderte sich über die Eingabe: "Ihnen war doch beim Kauf der Häuser bewusst, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft eine Schule mit über 1.000 Schülern befindet." Winfried Seldschopf (Bündnis 90/ Die Grünen) zeigte mehr Verständnis: "Die Bedenken sind nachvollziehbar", meinte Seldschopf, der allerdings auch der Meinung war, dass die jetzige Planung vonseiten der Verwaltung erträglich seien.

Eine Stellungnahme der Verwaltung zu den Eingaben lag bereits vor. In dieser erläuterten die städtischen Planer ausführlich, warum der Abstand zwischen Häusern und Schulneubau den üblichen Anforderungen des Baurechts entspräche und wie der angedachte Lärmschutz umgesetzt werden soll.

Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs schlug nach diesem Austausch der Argumente vor, den Punkt in der nächsten Bezirksvertretersitzung erneut zu besprechen. Fuchs wies außerdem darauf hin, dass die Bezirksvertretung in Bezug auf den Neubau nur im Anhörungsverfahren beteiligt sei.