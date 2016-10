Über Verschmutzung im Veedel verärgert

Gremberg (kg). "Im Moment sieht es besser aus, weil das Grün beschnitten wurde", sagt Birgit Breitfelder. Die 49-Jährige meint vor allem die beiden, nur wenige Meter auseinander liegenden Spielplätze an der Roddergasse und Seligenthaler Straße.

Ihr Augenmerk liegt aber auch auf dem Fußweg, den Schulkinder und Anwohner entlang gehen, um von der Gremberger Straße zur Lohmarer Straße zu gelangen.

Breitfelder, in Humboldt aufgewachsen und vor sechs Jahren nach Gremberg gezogen, ist über die Verschmutzung im Veedel verärgert. An besagtem Fußweg, der am Dursty Getränkemarkt an der Gremberger Straße beginnt, würde sie sich Abfalleimer wünschen und dass die Stadt dort mit einer Kehrmaschine säubert und Unrat beseitigt. Abfall würde dort teils sehr lange liegen.

Breitfelder findet, dass die städtische Verwaltung durch mehr Augenmerk auf Sauberkeit eine Vorbildfunktion für Kinder einnehme. Doch seitdem sie in Gremberg wohnt, stelle sie eine "kaum mehr zu ertragende Verschmutzung" fest. Etwa einmal im Jahr habe sie sich deswegen an die Abfallwirtschaftsbetriebe oder das Ordnungsamt per Telefon oder per E-Mail gewandt. Ein weiteres Ärgernis für Breitfelder stellt Müll dar, der sich in Grünflächen und in Randbereichen an der Rolshover Straße befindet.

Grundsätzlich kümmere sie sich gern um ihr Veedel, sagt Breitfelder. "In der Nachbarschaft haben wir alle einen engen Bezug zum Viertel." Die Beamtin trat vor einigen Wochen der Interessengemeinschaft Humboldt-Gremberg bei. Sie überlegt, ihr Anliegen auch dort einzubringen. An den "Kölner Wochenspiegel" wandte sie sich, um zu erreichen, dass "sich die zuständigen Stellen auch tatsächlich zuständig fühlen".