Der FC ist eine Runde weiter

Bundesliga-Toptorjäger Anthony Modeste hat den 1. FC Köln auch im DFB-Pokal jubeln lassen. Dank seines entscheidenden Treffers gegen seinen Ex-Club 1899 Hoffenheim gewannen die Kölner am Mittwochabend in einem umkämpften Duell erst in der Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) und zogen ins Achtelfinale ein.

Für die Kraichgauer war es die erste Pflichtspielniederlage der Saison, für die die Geißböcke allerdings ordentlich Anlauf nehmen mussten. Die mit vier Ligasiegen in Serie nach Köln gereisten Hoffenheimer lagen früh vorn (8.). Benjamin Hübner bestrafte mit seinem Kopfball die unsortierte Kölner Deckung. Der FC glich durch ein Traumtor von Marcel Risse aus über 30 Metern (36.) per Freistoß aus. Beide Teams lieferten sich ein insgesamt packendes Pokalspiel auf Augenhöhe, das folgerichtig in die Verlängerung ging. Modeste schoss die Kölner mit seinem Tor in der Verlängerung ins Achtelfinale. Es wäre sogar fast noch zum Elfmeterschießen gekommen, doch beim vermeintlichen Ausgleich für Hoffenheim durch Adam Szalai entschied das Schiedsrichtergespann nicht unumstritten auf Abseits.



Reck-Olympiasieger und FC-Fan Fabian Hambüchen zog am Abend auch gleich die Paarungen für das Achtelfinale. Seinem Lieblingsclub bescherte er allerdings ein Bundesliga-Duell und ein Auswärtsspiel. Der FC muss beim Hamburger SV antreten. Das Achtelfinale findet am 7./8. Februar statt. (red/dpa)